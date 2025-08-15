Test: Xiaomi Redmi A5 – Så bra är mobilen för 1300 kronor

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 6/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 6/10 Material & kvalitet 6/10 Totalbetyg 64% Billig Klarar det mesta Högtalarljudet Ingen NFC, du kan inte blippa betalningar Kameran

Samsungs och Apples bästa mobiltelefoner kostar idag en bra bit över 10 000 kronor. Vi rekommenderar ofta mobiler till halva det priset som utmärkta val. Även till en fjärdedel av priset kan du hitta fullt dugliga mobiltelefoner. Men hur är det med en tiondel av priset? Entre för Xiaomi Redmi A5 Den säljs i sitt billigaste utförande för 1290 kronor, men då med 3 gigabyte arbetsminne och 64 gigabyte lagring. Vi har testat varianten med 4 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring. Den extra gigabyten arbetsminne kan eventuellt göra skillnad på prestandan.

För det är inte en snabb telefon. Unisoc-processorerna som driver telefonerna är som hämtade från en svunnen tid, och endast Doro räddar den från att vara den långsammaste mobilen vi testat i år i våra prestandatester. Man glömmer aldrig att det är en budgetmodell, det märks i varje svep och tryck man gör. Och ändå… det känns helt okej.

Systemet i telefonen är Android 15 Go Edition. Det är alltså Googles Androidversion för mobiler med lite mer begränsade specifikationer. Man har skalat bort funktioner som möjligheten att ha mer än en användare i mobilen, och dragit ner på de snygga animationerna i systemet. Det känns med andra ord lite grovhugget ibland, men det gör gott för den begränsade prestandan, för telefonen fungerar och klarar allt jag försöker göra med den. Även spel jag kör på mobilen fungerar överraskande bra, när de väl kommit igång. en gång ångrar jag mig när ett spel börjat ladda och trycker på tillbakaknappen. Då kraschar hela användargränssnittet och telefonen måste startas om. Men det är också enda gången jag haft något egentligt problem i användningen.

Xiaomis användargränssnitt är ungefär detsamma som i deras dyrare mobiler fast återigen med lite mindre animationer. Och med färre inställningsmöjligheter, så du får till exempel finna dig i att det inte finns någon appkatalog utan alla apparna hamnar på startskärmarna. Det inkluderar en större mängd tredjepartsappar och spel som kommer förinstallerade men kan tas bort.

Stor men inte tung

Telefonens design är enklast möjliga, raka plastsidor och plastbaksida, där det enda utmärkande designelementet är en rätt snygg kameraö. Det är en stor telefon, skärmen är på 6,88 tum och de svarta kanterna runt är inte särskilt tunna, men inte så tung för sin storlek.

Den stora skärmen är av LCD-typ och skiftar en del i ljus när du vinklar den. Den har inte full HD-upplösning, men det är mindre av ett handikapp än att den maximala ljusstyrkan är på 450 nits. Det räcker inte på långt när för att använda i solljus men ett transflektivt skikt i skärmen gör att solens strålar speglar sig bakom de flytande kristallerna och du behöver inte famla helt i blindo när du använder mobilen utomhus. Den automatiska ljusstyrkan vill konstant vrida ner skärmens ljusstyrka till för lågt så till slut ger jag upp, slår av den och kör konstant på maximal ljusstyrka.

Att skärmen har 120 Hz uppdateringsfrekvens känns som en oväntad lyx, Iphone 16 som kostar sex gånger så mycket har ännu inte fått det. Uppdateringsfrekvensen justeras inte dynamiskt, utan du får gå in i inställningarna och välja 120 Hz om du vill ha det. Det gör faktiskt skillnad, skärmen blir klarare och med mindre eftersläpningar när du skrollar.

Ljussvag skärm och begränsad prestanda ger i alla fall en fördel, detlefonen drar inte särskilt mycket batteri. Det gör att vi får utmärkt batteritid i vårt skärmtidstest, och jag behöver knappast ladda mobilen varje dag.

Fingeravtrycksläsare finns i telefonens av/på-knapp på sidan och den fungerar bra, men en funktion som du nog räknar med i en modern mobil är möjligheten att betala. BankID och Swish kan du såklart köra på mobilen, men NFC saknas i Redmi A5, och därmed även möjligheten att blippa betalningar med mobilen.

Svag högtalare

En annan funktion som hamnar under tröskeln på telefonen är högtalarljudet. Det finns en enda högtalare med rätt låg maxvolym. Du tittar inte gärna på film med mobilens högtalare som ljud och även för högtalartelefonläge är ljudet lite klent.

När såg du senast en mobil som inte hade minst 48 megapixel i sin kamera? Här har du den, kameran på baksidan av Redmi A5 är på 32 megapixel. Det finns en andra kamera också, med oklar funktion, en “hjälpkamera”. Det väsentliga är att det inte finns någon vidvinkelkamera eller telekamera.

Bilderna från kameran kommer ut i 8 megapixel, men de har intressant nog samma upplösning som de 12 megapixel de flesta andra mobilkameror levererar. Det vill säga om du tar en bild på en person så blir personen i lika många pixlar, men du får med mindre av omgivningen runtomkring. Det underlättar när jag ska jämföra kameran, fast egentligen är det inte särskilt svårt. Det blir uppenbart rätt omgående att detta inte är en bra kamera.

Bäst resultat får jag i solljus mitt på dagen. Då blir färgerna helt okej, men man märker när man zoomar in i bilden efteråt att skärpan inte är den bästa. Kameran låter dig ta telebilder med upp till 10 gånger zoom, men jag skulle inte ens rekommendera att fota med två gångers förstoring.

Så fort det blir lite mulet blir bildkvalitén lidande, och bilder i mörker går inte alls bra. Jag vet att många mobilanvändare sällan eller aldrig använder kameran, och bryr du dig det minsta om att ta bra bilder med mobilen är det här inte telefonen för dig.

Men vill du bara ha en väldigt billig mobil att kunna ringa, swisha och surfa med, ja då klarar sig Redmi A5 förvånansvärt bra.

Frågor och svar

Vilka tillbehör följer med? Bara laddsladd. Det finns alltså ingen laddare och inte heller något plastskal vilket Xiaomi annars brukar skicka med.

Kommer mobilen få några systemuppdateringar? Xiaomi har utlovat två större systemuppdateringar till redmi A5.

Något annat som saknas? Telefonen saknar 5G. Jag märker ibland av det, till exempel går dataöverföringen långsammare när jag använder mobilen som hotspot till datorn.

Kameraexempel

I bra ljus blir bilderna helt okej om man inte förstorar upp dem.