Riktigt billig
Test: Xiaomi Redmi A5 – Så bra är mobilen för 1300 kronor
I sitt billigaste utförande kostar Redmi A5 1290 kronor. Beroende på hur du använder mobilen kan den ändå vara fullt tillräcklig.
Betyg
- Telefoni & Data
- 7/10
- Media & Skärm
- 6/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 6/10
- Material & kvalitet
- 6/10
- Totalbetyg
- 64%
Billig
Klarar det mesta
Högtalarljudet
Ingen NFC, du kan inte blippa betalningar
Kameran
Samsungs och Apples bästa mobiltelefoner kostar idag en bra bit över 10 000 kronor. Vi rekommenderar ofta mobiler till halva det priset som utmärkta val. Även till en fjärdedel av priset kan du hitta fullt dugliga mobiltelefoner. Men hur är det med en tiondel av priset? Entre för Xiaomi Redmi A5 Den säljs i sitt billigaste utförande för 1290 kronor, men då med 3 gigabyte arbetsminne och 64 gigabyte lagring. Vi har testat varianten med 4 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring. Den extra gigabyten arbetsminne kan eventuellt göra skillnad på prestandan.
För det är inte en snabb telefon. Unisoc-processorerna som driver telefonerna är som hämtade från en svunnen tid, och endast Doro räddar den från att vara den långsammaste mobilen vi testat i år i våra prestandatester. Man glömmer aldrig att det är en budgetmodell, det märks i varje svep och tryck man gör. Och ändå… det känns helt okej.
Systemet i telefonen är Android 15 Go Edition. Det är alltså Googles Androidversion för mobiler med lite mer begränsade specifikationer. Man har skalat bort funktioner som möjligheten att ha mer än en användare i mobilen, och dragit ner på de snygga animationerna i systemet. Det känns med andra ord lite grovhugget ibland, men det gör gott för den begränsade prestandan, för telefonen fungerar och klarar allt jag försöker göra med den. Även spel jag kör på mobilen fungerar överraskande bra, när de väl kommit igång. en gång ångrar jag mig när ett spel börjat ladda och trycker på tillbakaknappen. Då kraschar hela användargränssnittet och telefonen måste startas om. Men det är också enda gången jag haft något egentligt problem i användningen.
Xiaomis användargränssnitt är ungefär detsamma som i deras dyrare mobiler fast återigen med lite mindre animationer. Och med färre inställningsmöjligheter, så du får till exempel finna dig i att det inte finns någon appkatalog utan alla apparna hamnar på startskärmarna. Det inkluderar en större mängd tredjepartsappar och spel som kommer förinstallerade men kan tas bort.
Stor men inte tung
Telefonens design är enklast möjliga, raka plastsidor och plastbaksida, där det enda utmärkande designelementet är en rätt snygg kameraö. Det är en stor telefon, skärmen är på 6,88 tum och de svarta kanterna runt är inte särskilt tunna, men inte så tung för sin storlek.
Den stora skärmen är av LCD-typ och skiftar en del i ljus när du vinklar den. Den har inte full HD-upplösning, men det är mindre av ett handikapp än att den maximala ljusstyrkan är på 450 nits. Det räcker inte på långt när för att använda i solljus men ett transflektivt skikt i skärmen gör att solens strålar speglar sig bakom de flytande kristallerna och du behöver inte famla helt i blindo när du använder mobilen utomhus. Den automatiska ljusstyrkan vill konstant vrida ner skärmens ljusstyrka till för lågt så till slut ger jag upp, slår av den och kör konstant på maximal ljusstyrka.
Att skärmen har 120 Hz uppdateringsfrekvens känns som en oväntad lyx, Iphone 16 som kostar sex gånger så mycket har ännu inte fått det. Uppdateringsfrekvensen justeras inte dynamiskt, utan du får gå in i inställningarna och välja 120 Hz om du vill ha det. Det gör faktiskt skillnad, skärmen blir klarare och med mindre eftersläpningar när du skrollar.
Ljussvag skärm och begränsad prestanda ger i alla fall en fördel, detlefonen drar inte särskilt mycket batteri. Det gör att vi får utmärkt batteritid i vårt skärmtidstest, och jag behöver knappast ladda mobilen varje dag.
Fingeravtrycksläsare finns i telefonens av/på-knapp på sidan och den fungerar bra, men en funktion som du nog räknar med i en modern mobil är möjligheten att betala. BankID och Swish kan du såklart köra på mobilen, men NFC saknas i Redmi A5, och därmed även möjligheten att blippa betalningar med mobilen.
Svag högtalare
En annan funktion som hamnar under tröskeln på telefonen är högtalarljudet. Det finns en enda högtalare med rätt låg maxvolym. Du tittar inte gärna på film med mobilens högtalare som ljud och även för högtalartelefonläge är ljudet lite klent.
När såg du senast en mobil som inte hade minst 48 megapixel i sin kamera? Här har du den, kameran på baksidan av Redmi A5 är på 32 megapixel. Det finns en andra kamera också, med oklar funktion, en “hjälpkamera”. Det väsentliga är att det inte finns någon vidvinkelkamera eller telekamera.
Bilderna från kameran kommer ut i 8 megapixel, men de har intressant nog samma upplösning som de 12 megapixel de flesta andra mobilkameror levererar. Det vill säga om du tar en bild på en person så blir personen i lika många pixlar, men du får med mindre av omgivningen runtomkring. Det underlättar när jag ska jämföra kameran, fast egentligen är det inte särskilt svårt. Det blir uppenbart rätt omgående att detta inte är en bra kamera.
Bäst resultat får jag i solljus mitt på dagen. Då blir färgerna helt okej, men man märker när man zoomar in i bilden efteråt att skärpan inte är den bästa. Kameran låter dig ta telebilder med upp till 10 gånger zoom, men jag skulle inte ens rekommendera att fota med två gångers förstoring.
Så fort det blir lite mulet blir bildkvalitén lidande, och bilder i mörker går inte alls bra. Jag vet att många mobilanvändare sällan eller aldrig använder kameran, och bryr du dig det minsta om att ta bra bilder med mobilen är det här inte telefonen för dig.
Men vill du bara ha en väldigt billig mobil att kunna ringa, swisha och surfa med, ja då klarar sig Redmi A5 förvånansvärt bra.
Frågor och svar
Vilka tillbehör följer med? Bara laddsladd. Det finns alltså ingen laddare och inte heller något plastskal vilket Xiaomi annars brukar skicka med.
Kommer mobilen få några systemuppdateringar? Xiaomi har utlovat två större systemuppdateringar till redmi A5.
Något annat som saknas? Telefonen saknar 5G. Jag märker ibland av det, till exempel går dataöverföringen långsammare när jag använder mobilen som hotspot till datorn.
Ett alternativ
Vi har inte testat någon mobil till samma pris, men på pappret fyller Moto G15 en liknande nisch till motsvarande pris.
Kameraexempel
I bra ljus blir bilderna helt okej om man inte förstorar upp dem.
Fakta
Allmänt
Modell Redmi A5
Tillverkare Xiaomi
Lanseringsdatum 2025-07-01
Mått 171,7 x 77,8 x 8,3 mm
Vikt 193 g, 93 %
Material baksida Plast
Pris Från 1300 kr
System Android
Systemversion 15 Go Edition
Utlovade systemuppdateringar 2 större systemuppdateringar
Chipset Unisoc T7250
Tillverkningprocess 12 nm, 254 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band Har ej 5g
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Nej
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,88 tum, 103 %
Upplösning 1640 x 720 pixel
Skärmformat 20.5:9
Pixeldensitet 260 ppi, 61 %
Typ LCD - IPS
Max ljusstyrka över hela skärmen 450 nits, 41 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
RAM-minne 3/4 GB, 32 %
Lagringsminne 64 GB, 128 GB
Minneskortplats Ja
Kamera
Upplösning 32 Megapixel
Vidvinkellins Nej
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Nej
Max upplösning, videoinspelning HD 1080p
Upplösning på frontkameran 8 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Ja
Bluetooth 5.2
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac
Batteri
Kapacitet 5200 mAh, 99 %
Uppmätt videotid 12 tim, 32 min
EU Energiklass B
Batteritid: EU-mätning 45 tim, 26 min
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 15 W, 30 %
Trådlös laddning Nej
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 100 %
Hållbarhet
IP-klass IP54
Tålighet EU-klassning A
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Ja
NFC Nej
Stereohögtalare Nej
Fingeravtrycksläsare I Av/på-knappen
Benchmark-tester
Antutu 10 272251, 20 %
Geekbench 6: Single-core 440, 25 %
Geekbench 6: Multi-core 1485, 28 %
Geekbench 6: GPU 708, 7 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 7,2 FPS, 12 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 29 FPS, 34 %
3DMark Wild Life Stress Best 581, 6 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 577, 9 %
Google Octane 15491, 31 %
Jetstream 2 65.616, 44 %
