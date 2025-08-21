Huawei bekräftar Watch GT 6 och nya telefoner – bjuder in till lansering

Huawei har skickat ut en aptitretare för att skapa förväntningar inför sin lansering den 19 september i Paris. Vi får veta att Huawei Watch GT 6-serien ska lanseras, de klockor som syns i bilden ovan. Inför lanseringen lovar Huawei att klockorna som är skapade för utomhussport och hälsomätning ska visas upp tillsammans med ett flertal andra nya produkter. Det handlar enligt tillverkaren om efterlängtade produkter i surfplatte- och smartphonekategorierna.

Watch GT 6-serien som får sin globala lansering i Paris ska bjuda på förbättringar inom uthållighet och avancerade funktioner för professionell utomhusträning. Huaweis klockor positionerar sig sedan tidigare generellt med lång batteritid och möjlighet att använda tillsammans med såväl Android-mobiler som med Iphone.