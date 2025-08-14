Test: Oneplus Pad Lite – Mycket surfplatta för under 3000 kronor

Betyg Uppkoppling och anslutningar 7/10 Media och skärm 6/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 68% Lång uppdateringstid Prisvärd Långsam Ljussvag skärm

För ett par veckor sedan testade jag Xiaomi Redmi Pad 2 som erbjöd en surfplatta med 4g-uppkoppling för under 3000 kronor. Nu har turen kommit till Oneplus Pad Lite som är en nästan identisk platta. Prislappen är ungefär densamma, skärmen är på samma storlek, mått och vikt snarlika och plattorna drivs av samma chipset, Mediatek Helio G100. Redmi Pad 2 var en prisvärd platta, och Oneplus Pad Lite är inte sämre.

En surfplatta är ju på många sätt ett komplement till en mobiltelefon, en större skärm till de appar och tjänster där du behöver en större skärm. Då är det förstås också ett plus om den kostar som ett tillbehör snarare än som en till mobiltelefon.

Oneplus Pad Lite kostar 2790 kronor med 6 GB arbetsminne och 128 GB lagring. Lägger du 200 kr till får du 8 GB arbetsminne i stället för 6 GB och plats för simkort så att plattan kan få sin egen 4g-uppkoppling.

Stor skärm är alltså främsta skälet till en surfplatta och här är skärmen på 11 tum vilket duger bra både till spel och för två personer att titta på film tillsammans. Skärmen flankeras av fyra högtalare som ger en ordentlig stereoeffekt, men lite vasst och diskantfokuserat ljud.

Inte heller skärmen är utan svagheter. Oled-skärm är inte att tala om i den här prisklassen, och LCD-skärmen skiftar en del i ljusstyrka när jag håller den i olika vinklar. Skärmen har inte jättehög upplösning (lägre än skärmen på Redmi Pad 2) och uppdateringsfrekvensen på 90 Hz hindrar inte att det blir eftersläpningar i grafiken när jag skrollar. Inget av det här påverkar egentligen användarupplevelsen särskilt mycket, mest handikappande är snarare den maximala ljusstyrkan på 500 nits. Det gör det svårt att använda plattan i dagsljus, till exempel intill ett fönster, men ett transflektivt skikt som gör att solljus reflekteras och hjälper till att lysa upp LCD-kristallerna hjälper lite i solen.

Ingen racer

Plattan är inte särskilt snabb. Mediatek-chipsetet som driver plattan är ett av de långsammare vi testat i år, och plattans begränsade prestanda märks oavsett vad du använder den till. Samtidigt sätter den egentligen inte något hinder för användningen. Webbsidor ritas upp rätt snabbt, appar tar lite längre tid att starta och animeringarna i spel kan vara lite tröga, men inget är tillräckligt störande för att jag ska dra mig för att använda plattan till något av detta. Tittar jag på film märker jag över huvud taget inget av prestandbrist.

Plattan har Android 15 och Oneplus användargränssnitt Oxygen OS 15. Det är ett rent användargränssnitt utan särskilt mycket förinstallerade appar eller egna idéer om hur man ska navigera på plattan. Oneplus lovar fyra års systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar till plattan vilket är ovanligt mycket för en surfplatta i den här prisklassen.

Begränsad prestanda och ljussvag skärm kan ha fördelar också, plattan har riktigt bra batteritid. Skärmtiden vid maximal ljusstyrka är nästan tio timmar och jag tycker även att plattan kan bli liggande ett tag utan att vara urladdad när jag plockar upp den igen ett par dagar senare.

Det finns många dåliga surfplattor för ett par tusenlappar, välj då hellre den här. Den är inte fantastisk, men den klarar det mesta för en billig peng.

Frågor och svar

Har plattan fingeravtrycksläsare? Nej, för biometrisk upplåsning är det enklare ansiktsigenkänning som gäller.

Är plattan plastig? Nej, den har aluminiumskal på större delen av baksidan och känns robust.

Följer det med laddare? Nej, men köper du en till kan den ladda med upp till 33 watt.

Ett alternativ

Det är nästan hugget som stucket mellan Oneplus Pad Lite och Redmi Pad 2. Redmi Pad 2 har lite bättre skärm, men Oneplus håller sin platta uppdaterad längre och har ett mindre rörigt användargränssnitt med färre skräpappar.