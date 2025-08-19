De här apparna rekommenderar vi till din Garminklocka

Det första du måste göra är att installera Garmins appbutik på din mobil. Den heter Connect IQ, och är alltså en separat app från synkroniseringsappen Garmin Connect. Du hittar den i Appstore eller Play Store på din mobil.

I appbutiken hittar du framför allt ett stort antal urtavlor till din klocka, både gratis och sådana du behöver betala för. Men det finns också ett litet utbud appar, varav en del är väsentliga för olika funktioner. Utbudet kommer att variera med vilken klocka du har. Har din klocka till exempel inte stöd för att ladda ner musik kommer du inte heller att se appar för att lyssna på musik.

Våra apptips

Musik: Tänkte du lyssna på musik från klockan är förstås Spotify obligatoriskt. Om du använder Spotify vill säga. Det finns även appar för Youtube Music, Deezer och Amazon Music om du föredrar de tjänsterna.

Poddar: På samma sätt som med musik kan du ladda ner och lyssna på poddar med klockan. Spotify och Youtube Music har ju stöd för poddar men om du föredrar någon annan app finns det flera. Appen Runcasts har många funktioner men är prenumerationsbaserad, medan Alpacast är gratis.

Ljudböcker: Audiobooks Green synkar ljudböcker mot Audiobookshelf och låter dig lyssna utan att mobilen är med.

Kartor: Många Garminklockor i till exempel Forerunner- och Fenix-serierna har inbyggd kartapp medan till exempel Vivoactive saknar det. Appen maps4garmin ger dig en enklare kartfunktion direkt i klockan. Wikiloc låter dig skicka kartor över vandrings- och cykelleder från tjänsten med samma namn till klockan.

Det här är ett utdrag ur en längre artikel med tips till Garminklockor och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

