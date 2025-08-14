Så fungerar Garmins Body Battery

Du hittar förmodligen Body Battery bland din Garmin-klockas widgetar med hälsomått. Det här är ett enkelt mått från 0 till 100, där ett lågt värde betyder att du behöver vila och ett högt att det är ett bra tillfälle att prestera fysiskt. Du får också två siffror till ett plus och ett minus. Plussiffran är hur mycket du återhämtat dig med sömn och vila under dagen och minussiffra hur mycket du ansträngt dig.

En siffra från ett till hundra är ju enkel men är du som jag vill du veta hur den är beräknad för att bedöma hur stort allvar du kan ta den på. Body Battery baseras på en algoritm utvecklad av hälsoföretaget Firstbeat Analytics. Det klockan mäter som Body Battery baserar sig på är främst pulsvariation (HRV), sömn, stress och fysisk aktivitet. HRV är i grunden det viktigaste måttet eftersom det också används som en del av mätningen av de andra punkterna. När du anstränger dig hamrar ditt hjärta på med fast jämn takt, men när du kopplar av och är i vila blir tiden som varje hjärtslag tar lite olika, variationen i hjärtpuls ökar.

Utifrån denna mätdata håller klockan reda på perioder av laddning och urladdning och i vilken takt det sker, och det är denna balans mellan vila och arbete som ger ditt mått från noll till hundra. Är din Body Batterynivå på 76 - 100 är du redo för krävande aktiviteter eller träning. Är den 51 - 75 kan det vara lagom med måttlig aktivitet. Är den 26 - 50 rekommenderas lättare aktivitet eller återhämtning, och är den 0 - 25 är det läge att ta det lugnt och vila.

Annons

Det här är förstås ingen absolut sanning, och om du till exempel inte har klockan på dig när du sover får du ett sämre mått. Men måttet kan ändå vara en hjälp om du försöker bestämma dig för om du ska gå och träna och i så fall vad. I appen Garmin Connect kan du också se hur din energinivå varierar över tid och kanske hitta mönster som kan hjälpa dig att bättre få den återhämtning du behöver.

Det här är ett utdrag ur en längre artikel med tips till Garminklockor och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

