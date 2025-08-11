Långtidstest: Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 är den billigaste av de tre modellerna i Galaxy S25-serien, och det är också en av de mest kompakta Androidmobiler du kan köpa. Det gör den till ett populärt val bland folk som vill kunna använda mobilen med en hand.

Men ibland får vi chansen. Jag har använt Samsung Galaxy S25 som min privatmobil i flera månader, och det har gett mig fördjupade insikter i telefonens styrkor och svagheter.

På mobil.se testar vi dussintals mobiler om året. Vi använder dem en eller ett par veckor och skickar sedan tillbaka dem. Vi utsätter dem naturligtvis för en lång rad vardagsrelaterade tester och undersöker kamerorna noggrant, men det är ändå inte riktigt samma sak som att använda den till vardags. Vi hinner helt enkelt inte bo in oss i varje mobil.

När jag först testade Galaxy S25 noterade jag att telefonen var hal att hålla i. Så hal att jag tappade den och råkade repa skärmen. Att skärmen har Gorilla Glass Victus 2 är alltså ingen garanti mot repor och det kan vara en bra idé att skydda mobilen.

Det där med att den var hal var inte bara jag som hade torra händer just då. Det är något med glasbaksidan och de matta aluminiumramen som gör detta till en av de halaste mobiler jag någonsin testat. Jag köper därför ett skyddande skal som ger lite bättre grepp, och som tack vare att skärmen blir lite nersänkt undviker ytterligare olyckor. trots det kan jag lägga märke till att skärmen samlar på sig små mikrorepor över tid, om än inget i närheten av den där första olyckan.

Skärmen är annars något av det jag gillar mest med telefonen, förutom det kompakta formatet. Den har snabb följsamhet när jag sveper och skrollar, och när jag använder automatisk ljusstyrka har den ljusreserver att ta till som gör att det inte finns några ljusförhållanden där jag inte kan läsa skärmen.

Tappar inte vid belastning

När det gäller prestanda känns de flesta telefoner hyfsat snabba när man först testar dem, men sedan när man lastar ner dem med hundratals appar varav många ligger och kör i bakgrunden, så kan det kännas som om telefonen inte är lika pigg som när den var nyinköpt.

Här tycker jag att Galaxy S25 klarar sig bra. Telefonen känns fortfarande lika snabb som när jag först testade den trots att jag fyllt upp den med appar. Det är egentligen bara när information ska hämtas från nätet som jag upplever lite fördröjningar. då är det alltså nedladdningshastigheten som sätter begränsningen snarare än processorerna.

Batteritiden däremot är lynnig. Ibland klarar jag mig dagen ut med halva batteriet kvar, ibland behöver mobilen akut laddas vid fyratiden. Det kan vara svårt att förutsäga vilket. Vissa appar drar tydligt mycket batteri, och kanske också mer batteri än samma app gör på andra mobiler. Till dem hör Pocket Casts och Merlin. Om täckningen är lite svagare är det också tydligt att batteriet töms i rasande takt. Men det kan vara svårt att förutsäga eller förebygga, och i praktiken är detta en telefon man helst har med sig ett reservbatteri till, om inte annat så för säkerhets skull.

Galaxy S25-modellerna var de första med Samsungs nya systemversion One UI 7. Mitt intryck när jag testade telefonerna var då positivt. Det är det fortfarande men med vissa reservationer.

I One UI 7 har man delat upp snabbgenvägarna och aviseringarna så att man kommer åt de ena eller andra genom att svepa ned från vänstra eller högra överdelen av skärmen. Det kan man slå av om man föredrar hur det var innan, men jag har bejakat framtiden och behållit det på. Jag kan inte säga att jag hundraprocentigt tagit det till mig, jag sveper ofta ner fel och glömmer att jag kan svepa i sidled för att byta. Jag vet inte om snabbgenvägarna vunnit på det, men aviseringarna har definitivt blivit tydligare och lättare att hantera med One UI 7. Jag tycker nu att det är betydligt lättare att svepa undan vissa aviseringar och behålla andra till senare som påminnelser, eller agera på dem direkt från aviseringsfältet, utan att det blir misstag. Det enda jag stör mig på här är att när jag öppnar appar som Messenger från en avisering sveper jag på något sätt så att appen ofta öppnas som ett litet flytande fönster, vilket absolut inte är min avsikt.

Nyheter som inte levt upp till förväntningarna

Två nyheter som jag var försiktigt positiv till var Now Brief och Now Bar, som jag såg som lovande framtidsfunktioner. Now Brief ska med hjälp av AI samla in information om mit användarmönster och presentera sammanfattat innehåll som jag behöver. One Bar är en flytande widgetknapp som ska fungera som genväg till olika funktioner.

Min ursprungliga välvilja mot dessa har tagit slut allteftersom dess löften inte infriats. Now Bar fungerar, när den inte är play-pauseknapp för uppspelning mest ett skyltfönster för Now Brief. Ett skyltfönster som främst sprider plattityder, som “Dagen rullar på” eller just nu när jag tittar på mobilen “Lyckönskningar”. Now Brief i sin tur misslyckas med att hitta meningsfullt innehåll att sammanställa åt mig, så den blir mest en glorifierad väderapp. Om man inte har något bättre att säga än att det snart är kväll kanske man inte ska säga något alls?

En av huvudattraktionerna när Galaxy S25 lanserades var röststyrning via Gemini-appen. Du kan inte bara röststyra Googles appar utan även i princip alla av Samsungs appar. Det här fungerar riktigt bra, men jag kan inte säga att jag använder det. Folk är olika och jag är en textperson, så för mig är röststyrning bara en omväg, inte en förenkling.

En funktion som utlovades vid lansering men som fortfarande inte dykt upp är samtalsinspelning direkt i telefonappen. Enligt Samsung berodde förseningen på att användaravtalet behövdes uppdateras och det senaste beskedet är att funktionen ska komma någon gång under sommaren. När detta skrivs är det inte mycket kvar av sommaren och jag väntar fortfarande.

Telefonen är utlovad sju års systemuppdateringar. Näst på tur står Android 16 som redan finns i Samsungs senaste mobiler, och Samsung Galaxy S25 lär vara näst på tur.

Fingeravtrycksläsaren på telefonen sitter i skärmen, och Samsung och jag har en historia av att inte komma överens med den sortens fingeravtrycksläsare. De brukar fungera utmärkt när telefonen är ny och ett halvår senare är det hopplöst att få mobilen att känna igen mina fingrar. För Galaxy S25 har dock fingeravtrycksupplåsningen fungerat problemfritt både på vintern när jag började använda mobilen och nu på sommaren. Om det även gäller nästa vinter återstår att se.

Kamerorna uppfyller mina förväntningar, men inte mer. De är ju samma kameror som suttit i serien sedan Galaxy S22. Samsung säger att man använder den ökade beräkningskraften till att sätta ihop allt fler exponeringar, men jag kan inte påstå att det märks på bildresultatet. Möjligen går det snabbare att ta mörkerbilder nu.

Bildresultatet är helt okej från huvudkameran men det känns som om det finns mobiler som är billigare med bättre huvudkamera nu. Telekameran är trevlig att ha men tar bilder som är bara marginellt skarpare än vad andra mobilkameror klarar även utan separat zoomkamera, bara genom att använda sensorns höga upplösning. Det börjar bli dags för Samsung att byta ut den här kamerauppsättningen känns det som.

Som helhet är jag nöjd med Galaxy S25 som vardagstelefon. Den är smidig till formatet, har bra skärm och är snabb även när den är fullproppad med appar. Det jag önskade mig bättre av den är dels batteritiden, dels kamerorna.