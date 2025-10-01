Vad är skillnaden mellan Samsung Galaxy Watch 8 Classic och vanliga Galaxy Watch 8?

Formgivningen är den uppenbara skillnaden. Galaxy Watch 8 har en stram minimalistisk design medan Galaxy Watch Classic mer försöker efterlikna en traditionell klocka med sin tydliga boett. Storleken är en annan skillnad. Galaxy Watch 8 finns med 40 eller 44mm-skärm, medan Watch 8 Classic är i 46 mm. Watch 8 Classic är också dyrare, vanliga Watch 8 kostar från 4300 kronor medan Watch 8 Classic kostar från 5900 kronor.

Sett till funktioner har Galaxy Watch 8 den vridbara boett för att styra klockan som de senaste Galaxy Watch saknat, den rör sig mjukt med ett skönt klickande när vi provar. Den har också fått den snabbknapp som genväg till funktioner som finns på Galaxy Watch Ultra.

