Alla Huaweis smartklockor och vad som skiljer modellerna åt

Huawei har sin vanliga Watch-serie, det finns utöver den Huawei Watch GT, Watch Fit, Watch D och Watch Ultimate samt enklare Huawei Band. Här ger vi en snabb guide till vad som skiljer dem åt.

Den allra enklaste och därmed billigaste serien är Huawei Band som har liten avlång skärm, saknar gps men har stegräknare och kan mäta sömn och puls.

Ett steg upp hittar vi Watch Fit-serien som troligen är den mest populära av Huaweis klockor. De har gps, mäter puls och träning samt sömn och den har en fyrkantig skärm till skillnad från övriga klockor som har rund skärm.

Huawei Watch GT-serien fokuserar på sport och hälsa, kan så klart mäta allt de enklare klockorna kan, men adderar i de senaste modellerna även golfkartor och offlinenavigering.

Huawei Watch-serien är flaggskeppsserien där du har det mesta i funktionsväg, och här hittar vi även påkostad design och stöd för e-sim.

Utöver dessa är Huawei Watch Ultimate en serie med lyxklockor i påkostade material och utan att göra avkall på smarta funktioner medan Huawei Watch D är Huaweis klocka med integrerad blodtrycksmanschett i armbandet.

