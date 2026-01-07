-
Krönika: Så kan Apple ändra förutsättningarna för Iphone under 2026
-
Mobilredaktionen spådde 2025 – så rätt och fel hade vi
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter
-
Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner
-
Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026
-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
-
Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?
Rätt mat är viktigt för hälsan
Garmin Connect får matkoll
Garmin har introducerat en ny funktion i Garmin Connect för att registrera näringsintag. Tjänsten ska hjälpa användare att få bättre överblick över sambandet mellan kost, träning och hälsa.
Garmin har lanserat en ny funktion i appen Garmin Connect som gör det möjligt för användare att registrera sitt näringsintag direkt i appen. Funktionen ingår i premiumtjänsten Garmin Connect+ och ska ge en tydligare bild av hur kost, träning och hälsa hänger ihop.
Med den nya funktionen kan användare logga kalorier samt intag av protein, fett och kolhydrater. Det går att söka efter livsmedel i en global databas, skanna streckkoder eller använda mobilens kamera för AI-baserad igenkänning av mat. Användare kan även skapa egna rätter och recept samt följa sitt intag över tid genom dagliga, veckovisa och månatliga rapporter.
Appen ger personligt anpassade mål för kalorier och näringsämnen baserat på bland annat längd, vikt och aktivitetsnivå. AI-baserade insikter visar hur kosten kan påverka träning, prestation och sömn. Informationen kan även visas på kompatibla Garmin-smartklockor, där vissa modeller erbjuder röststyrning för snabb registrering.
Kostregistreringen är en av flera funktioner i Garmin Connect+. Tjänsten erbjuder även andra premiumfunktioner som prestationsöversikter, AI-insikter och avancerade kartor. Nya användare kan prova tjänsten kostnadsfritt under en begränsad period.