Garmin Connect får matkoll

Garmin har lanserat en ny funktion i appen Garmin Connect som gör det möjligt för användare att registrera sitt näringsintag direkt i appen. Funktionen ingår i premiumtjänsten Garmin Connect+ och ska ge en tydligare bild av hur kost, träning och hälsa hänger ihop.

Med den nya funktionen kan användare logga kalorier samt intag av protein, fett och kolhydrater. Det går att söka efter livsmedel i en global databas, skanna streckkoder eller använda mobilens kamera för AI-baserad igenkänning av mat. Användare kan även skapa egna rätter och recept samt följa sitt intag över tid genom dagliga, veckovisa och månatliga rapporter.

Appen ger personligt anpassade mål för kalorier och näringsämnen baserat på bland annat längd, vikt och aktivitetsnivå. AI-baserade insikter visar hur kosten kan påverka träning, prestation och sömn. Informationen kan även visas på kompatibla Garmin-smartklockor, där vissa modeller erbjuder röststyrning för snabb registrering.

Kostregistreringen är en av flera funktioner i Garmin Connect+. Tjänsten erbjuder även andra premiumfunktioner som prestationsöversikter, AI-insikter och avancerade kartor. Nya användare kan prova tjänsten kostnadsfritt under en begränsad period.