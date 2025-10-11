Vad är Skillnaden mellan Samsung Galaxy Z Flip 7 FE och Z Flip 6?

Samtidigt med den nya Z Flip 7 släppte Samsung en FE-variant av Z Flip. FE är Samsungs beteckning på lite billigare toppmodeller. Ibland, som med Galaxy S24 FE, är det en helt ny enhet där man sparat här och där för att få ner priset, ibland, som med Galaxy Watch FE, är det en gammal enhet med nytt namn. Galaxy Z Flip 7 FE är definitivt närmare det senare.

Såvitt vi kan bedöma är det samma enhet som Galaxy Z Flip 6 med samma kameror, samma skärmar och samma fysiska dimensioner. Den enda egentliga skillnaden är vilket chipset som driver telefonen. Samsung Galaxy Z Flip 6 är försedd med Snapdragon 8 gen 3, förra årets toppchipset från Qualcomm, medan Galaxy Z Flip 7 FE har Samsungs eget Exynos 2400, som satt i Galaxy S24. Eftersom de två chipseten presterar i stort sett identiskt i våra prestandatester är inte heller det någon verklig skillnad.

De eventuella nya funktioner som Z Flip 7 FE har i och med One UI 8 och Android 16 kommer garanterat att komma även Z Flip 6 till del när den nu uppdateras, men Z Flip 6 kommer att sluta uppdateras ett år tidigare än Z Flip 7 FE, eftersom bägge mobilerna är utlovade sju års uppdateringar.

Annons

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

