Test: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – En billigare vikbar

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 78% Lite billigare vikbar Kompakt hopvikt Opraktiskt skärmformat Alla appar funkar inte på yttre skärmen Ingen telekamera

När Samsung lanserade årets vikbara blev det inte två utan tre modeller. Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, och så den billigare Z Flip 7 FE.

Fast hur ny är Z Flip 7 FE egentligen? Samsung gör ingen hemlighet att den till formatet är identisk med förra årets Galaxy Z Flip 6. Skärmarna är desamma, liksom kamerorna och själva den fysiska konstruktionen. Skillnaderna mot Galaxy Z Flip 6 är lätta att räkna upp: Z Flip 6 har chipsetet Exynos 2400 i stället för Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy, 8 GB arbetsminne i stället för 12 GB, kommer i färre färgalternativ, och är förinstallerad med Android 16 och One UI 8 i stället för Android 14 och One UI 6.1. Vad gäller det sistnämnda kommer så klart även Z Flip 6 att få den senaste systemversionen inom kort, så det handlar snarare om att Z Flip 7 FE kommer att få utlovade systemuppdateringar i sju år framöver medan Z Flip 6 har förbrukat ett år och har sex år kvar av systemuppdateringar.

Skillnaderna mot Z Flip 7 är större. Skillnaderna i format kanske inte ser mycket ut på pappret, men de märks i praktiken, Z Flip 7 känns verkligen som en smidigare telefon med större skärm. Z Flip 7 FE blir bulligare i fickan. Skärmen på Z Flip 7 FE är inte bara mindre utan också mer långsmal, vilket gör att den känns mer opraktisk. Den yttre skärmen är betydligt mindre på Z Flip 7 FE men det har mindre betydelse. Gångjärnet känns också märkbart trögare på Z Flip 7 FE än på Z Flip 7. Kommer du från en äldre Z Flip och är nöjd med formatet och vill ha mer av samma kommer Z Flip 7 FE inte att göra dig besviken, men om man nyss har testat Z Flip 7 och går vidare till Z Flip 7 FE känns det lite som ett nerköp faktiskt.

Lite långsammare

Kretspaketet Exynos 2400 är samma som satt i Samsung Galaxy S24 och är ett toppchipset av samma generation som det Snapdragon 8 gen 3 som satt i Z Flip 6. I praktiken presterar telefonen inte riktigt lika bra som vare sig S24 eller Z Flip 6, vilket dels kan bero på mindre arbetsminne, men mer troligt på att Exynos 2400 har sämre värmeavledning än Snapdragonchipsetet och telefonen därför måste strypa prestandan mer vid överbelastning. Det är alltså främst vid krävande tillämpningar, som om du spelar spel eller filmar i högupplöst video som du kan tänkas märka av detta. i vanlig användning känns Z Flip 7 FE lika snabb som de senaste toppmodellerna. Det är fortfarande toppmodellprestanda vi talar om.

Kamerorna behöver du inte grubbla över, de är välbekanta. Du hittar samma kameror som i både Z Flip 6 och Z Flip 7 i Z flip 7 FE, och för den delen är det samma kameror som suttit i Samsung Galaxy S22 till S25 minus telekameran. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tar alltså bra bilder i både ljus och mörker med fin men lite överdriven färgåtergivning. Vidvinkelkameran är märkbart sämre på det mesta än huvudkameran, och telekamera saknas så inzoomade bilder slutar att vara skarpa efter två gångers zoom.

Android 16 innehåller inte mycket nyheter jämfört med Android 15, och de stora nyheterna i Samsungs gränssnitt kom med One UI 7, som Z Flip 6 redan fått, så inga större skillnader i användarupplevelsen där. Samsungs Androidversion är trevlig att använda med ett rent användargränssnitt. I och med One UI 7 har man delat upp snabbgenvägarna och aviseringarna, men om du föredrar som det var innan kan du ändra det i inställningarna. Jag tycker att framför allt hanteringen av aviseringar har blivit bättre med förändringen. Två andra nya funktioner är Now Brief och Now Bar. Now Bar är en automatisk widgetknapp som visar musikspelare, Now Brief med mera. Now Brief i sin tur är tänkt att vara en AI-genererad sammanfattning av information som du kan tänkas behöva under dagen. I praktiken hittar telefonen inte särskilt mycket användbar information så jag får mest glada tillrop i stil med “Dagen rullar på” i kombination med väderprognoser.

Begränsad yttre skärm

Den yttre skärmen kan användas som kamerasökare för selfies, och för en del widgetar och ett fåtal appar som anpassats till formatet där egentligen Google Maps är den enda användbara. Installerar du Samsungs officiella app Good Lock öppnas möjligheten att lägga in vilka appar som helst och köra dem på den yttre skärmen, men det är få appar som riktigt gör sig på så liten skärm i det här formatet. Samsung har inte lagt till någon funktion för att fortsätta att köra en app när du växlar mellan öppen och stängd mobil. I praktiken måste du alltså öppna mobilen varje gång du ska använda den, och när jag nu har Z Flip 7 att jämföra med tycker jag att gångjärnen är för tröga vilket skapar ett både bildlikt och faktiskt motstånd mot att använda mobilen.

Det är svårt att rekommendera att köpa Samsung Galaxy Z Flip 7 FE till nypris. Inte för att Z Flip 7 är ett bättre alternativ. Det är den, men också dyrare och de två mobilerna känns som tydliga alternativ till varandra med avvägningar i pris kontra egenskaper.

Problemet är snarare Samsung Galaxy Z Flip 6. Den kan du få tag på billigare än Z Flip 7 FE, eller till samma pris men med mer lagringsutrymme. Den har ju också mer arbetsminne och lite snabbare processorer, enda nackdelen är att du får sex års systemuppdateringar i stället för sju. Om ett halvår däremot, lär Z Flip 6 vara svårare att få tag på samtidigt som Z Flip 7 FE finns till nedsatt pris, då är den ett intressantare alternativ.

Frågor och svar

Hur är fingeravtryckläsaren? Den sitter i av/påknappen och kan användas för att låsa upp telefonen både när den är öppen och stängd. Den är så smal att du behöver dra fingret över den snarare än bara hålla för att låsa upp mobilen.

Hur är högtalarna? Stereohögtalare som inte är riktigt balanserade men med bra bredd i ljudet.

Batteritiden? Acceptabel men inte jättebra. Z Flip 7 känns som om den klarar sig längre på en laddning.

Ett alternativ

Vi har nämnt Z Flip 6 som ett alternativ. Ett annat är Motorola Razr 60. Den är ytterligare lite billigare men har lite lägre prestanda.

Kameraexempel

Kamerorna är pålitligamen utmärker sig inte.