Test: Samsung Galaxy Z Flip 7 – Subtilt bättre

Betyg Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Kompakt hopvikt Snabb Stora och bra skärmar Alla appar funkar inte på yttre skärmen Ingen telekamera

När Samsung lanserade Galaxy Z Flip 7 visade man upp alla tidigare generationer av sina Flip-telefoner så att man själv skulle kunna se vilken utveckling som ändå skett. För från år till år är det oftast inte så stora steg. Varje gång berättar man hur man förbättrat hållbarheten i skärmen och gångjärnen vilket får en att undra hur ömtåliga de första telefonerna egentligen var. I paraden av modeller sticker ändå Z Flip 7 ut, för att man för första gången på länge skruvat på formatet.

Att man gjort telefonen tunnare var väntat. Skillnaden är inte dramatisk, jämfört med föregångaren är Galaxy Z Flip 7 1,2 mm tunnare i hopvikt läge. Jag väntade mig inte att ens märka detta, men det gör jag. En hopvikt flip-telefon kan trots allt bli något av en klump i byxfickan, och att denna klump blivit tunnare gör skillnad på riktigt.

Att man dessutom valt att göra mobilen större på övriga ledder känns inte lika självklart, men det funkar. Den inre skärmen har blivit 6,9 tum men behåller samma långsmala format som tidigare. Man har krympt ramarna runt skärmen så telefonen har inte vuxit lika mycket som skärmen. Det gör att Galaxy Z Flip 7 är ungefär lika lätt att använda med en hand som föregångarna. Okej att till exempel skriva text på men du når inte till överdelen av skärmen med en hand. Den större skärmen märks utan att telefonen känns klumpigare.

Begränsad hopfälld

I hopfällt läge går naturligtvis telefonen utmärkt att använda med en hand, och jag önskar att fler appar var anpassade för det. Även den yttre skärmen har blivit större, och har för den delen fått högre uppdateringsfrekvens och maximal ljusstyrka. Den går nu runt kameralinserna vilket är coolt om än inte nödvändigtvis praktiskt. Som telefonen är förinställd har du inga appar på den yttre skärmen utan bara ett par widgetar. I telefonens inställningar finns ett fåtal appar du kan aktivera som är anpassade till ytterskärmen, där främst Maps är användbar. I inställningarna för det har nu Samsung också lagt in en länk till multistar, deras app som gör att du faktiskt kan lägga in och köra vilken app som helst på den yttre skärmen (vi har skrivit om hur du gör det här). De flesta appar är dock inte anpassade för en så liten och nästan fyrkantig skärm, och kan bli svåra eller omöjliga att använda. För att ta två exempel fungerar anteckningsappen Keep helt okej för att till exempel göra inköpslistor, medan appen Merlin som identifierar fågelläten visserligen kör som den ska, men det är väldigt svårt att se vilka fåglar som identifieras eftersom appen inte får plats med allt på den lilla skärmen så det hamnar bakom kontrollerna.

Den yttre skärmen kan också användas till att ta selfies med de ordinarie kamerorna. Men för att ta något annat än selfies måste du å andra sidan fälla upp telefonen, och det gäller ju för det mesta andra också. Det kan sägas vara formatets fördel och nackdel att du hela tiden måste fälla upp telefonen om du ska göra något. Det kan kännas som ett motstånd, men kan också vara ett hinder mot att reflexmässigt fastna i telefonen.

Telefonens fingeravtrycksläsare sitter på sidan och kan låsa upp telefonen både i öppet och stängt läge. Det smala formatet gör att du måste dra fingret över den snarare än bara hålla för att väcka telefonen.

Bägge skärmarna har en väl tilltagen maximal ljusstyrka som gör att de går att använda även i solljus, men den inre skärmen har ett skärmskydd i plast för att skydda den, och du får ett synbart veck i mitten. Det gör att du får mer reflektioner i skärmen än på en vanlig mobil.

Telefonen drivs av processorpaketet Exynos 2500, vilket är Samsungs egen motsvarighet till Snapdragon 8 Elite. Topphastigheten kan mäta sig med Snapdragon, men processorerna blir lätt överhettade vid längre hög belastning och då går prestandan ner. Det här märker jag i princip bara av i artificiella prestandatester, till vardags känns telefonen blixtsnabb i alla användningsområden.

Kameror utan överraskningar

Kamerorna i telefonen är välbekanta, för att de är samma som de i Samsung Galaxy Z Flip 6 eller för den delen Galaxy S25 och S25 Plus minus telekameran. Det betyder att telefonen inte är särskilt bra på inzoomade bilder men huvudkameran tar bra men inte exceptionella bilder i både medljus, motljus och mörker.

Mobilen är en av de första med Android 16, men skillnaderna mellan systemversionerna är nu så små att man knappt märker dem. Google släpper i stället de verkliga uppdateringarna i form av feature drops som dyker upp flera gånger om året. Samsung å sin sida har lagt på användargränssnittet One UI 8 som är en diskret uppdatering av den version som fanns i Galaxy S25. Samsung talar rätt lite om nya AI-funktioner denna gång, och åtminstone för folk som kommer från en äldre Samsungmobil är de tydligaste nyheterna Now Brief och Now Bar. Now Brief ska hämta in information från olika källor och ge dig en AI-genererad sammanfattning av det du behöver veta och Now Bar är en knappformad del på skärmen som förutom att länka till now Brief används för musikkontroller med mera.

Now Brief verkade i början lovande som idé, men allteftersom tiden gått och den fortfarande inte gör annat än att tala om för mig ungefär vilken tid på dagen det är, vädret, och tipsar om Youtubefilmer jag inte vill se, börjar jag förlora tålamodet med den. Eftersom den den dessutom strösslar med aviseringar av typen “Nu är det Morgon!” Eller “Nu är det kväll!” tippar den över till att bli ett rent irritationsmoment som man helst stänger av.

På tal om aviseringar har Samsung hakat på trenden med att dela upp aviseringar och snabbmenyer i olika skärmar, beroende på om du sveper ner från högra eller vänstra delen av skärmen. Det tar ett tag att vänja sig vid (och vill du inte kan du stänga av det) men särskilt aviseringarna har blivit tydligare av det.

Batteritiden håller bra nivå, både i vardagsanvändning och mätt i skärmtid, men precis som med andra Samsungmobbiler kan vissa krävande appar tömma batteriet snabbt om de får köra konstant.

Det vikbara formatet innebär egentligen inga fördelar, men det är annorlunda vilket kan vara ett skäl i sig att välja det. Den främsta nackdelen är istället prislappen, du får en telefon som ungefär motsvarar Galaxy S25, minus telekamera, men får betala flera tusen kronor mer. Det är upp till dig om det är värt det.

Frågor och svar

Är telefonen mindre tålig än en vanlig mobil? Den har IP-klass 48 vilket innebär att den är lika vattentät som en vanlig toppmodell, men den är känsligare för damm.

Är det ett glapp mellan skärmarna när telefonen är hopvikt? Nej den tiden är förbi. Det gör risken mindre att något tar sig in och skadar den inre skärmen när mobilen är hopfälld.

Hur många systemuppdateringar är mobilen utlovad? Samsung säger 7 generationers systemuppdateringar och sju års säkerhetsuppdateringar.

Ett alternativ

Tycker du att prislappen är för saftig finns Galaxy Z Flip 7 FE för ett par tusenlappar mindre. Men den är lite bulligare med mindre skärmar.

Kameraexempel

Å ena sidan klarar kamerorna det mesta utom zoom hyggligt, å andra sidan utmärker de sig egentligen inte positivt heller.