Är Galaxy Z Flip 7 FE ett bra köp för den som vill ha en billigare vikbar?

Nya Samsung Galaxy Z Flip 7 kostar 14 000 i sitt billigaste utförande med 128 GB lagring, medan Z Flip 7 FE kostar 12 000 kronor i samma konfiguration, och funktionellt är skillnaden minimal, så så långt är den prisvärd. Ser vi till konkurrensen finns Motorola Razr 60 för 9000 kronor, men den har märkbart sämre huvudkamera och prestanda så den högre prislappen för Z Flip 7 FE är försvarbar.

Men så har vi förra årets Z Flip 6, som ju i praktiken är samma mobil men med 6 års systemuppdateringar kvarstående i stället för 7. Den säljs när detta skrivs till kampanjpris för under 10 000 kronor, och då är det svårt att motivera att betala 12 000 kronor för vad som i praktiken är samma telefon. Motorolas Razr 50 från förra året hittar du i sin tur för under 7000 kronor.

