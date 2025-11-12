-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
Fråga och svar
Hur varierar headsetvolymen för olika mobiler?
En läsare vill ha bra volym i sitt Bluetooth-headset. Vi förklarar.
Fråga: Funderar på att köpa den vikbara Razer 60. Undrar bara om den låter lika högt som Samsung i mina trådlösa hörlurar Bowers and Wilkins PX7 eller om jag ska välja Samsung Galaxy Z Flip 7?
Elias Nordling svarar: Jag inte tänka mig att volymen påverkas, det är ju ingen analog ljudsignal som skickas till headsetet, det bestämmer själv vad som är volymsteg och maxvolym, inte mobilen. För headset med sladdanslutning till telefonen är det en annan sak, då påverkar mobilens förstärkning ljudvolymen. Men inte trådlöst alltså.
Det här frågan kommer från en längre artikel med frågor och svar. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.
Läs även
-
Vilka är skillnaderna mellan Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL?
-
Tips på billiga och bra smartphones
-
Vilka är skillnaderna mellan Pixel 10 och 10 Pro?
-
Vilka krav ställer EU på vattenskydd på mobiler?
-
De viktigaste nya funktionerna i Googles Pixel 10-serie
-
Siffrorna för mobilskärmen som tillverkarna gärna pratar om