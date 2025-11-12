Hur varierar headsetvolymen för olika mobiler?

Fråga: Funderar på att köpa den vikbara Razer 60. Undrar bara om den låter lika högt som Samsung i mina trådlösa hörlurar Bowers and Wilkins PX7 eller om jag ska välja Samsung Galaxy Z Flip 7?

Elias Nordling svarar: Jag inte tänka mig att volymen påverkas, det är ju ingen analog ljudsignal som skickas till headsetet, det bestämmer själv vad som är volymsteg och maxvolym, inte mobilen. För headset med sladdanslutning till telefonen är det en annan sak, då påverkar mobilens förstärkning ljudvolymen. Men inte trådlöst alltså.

Det här frågan kommer från en längre artikel med frågor och svar. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

