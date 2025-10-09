Hur skiljer sig Samsung Galaxy Z Flip 7 från Z Flip 6?

Även om Z Flip 7 är 1,2 mm tunnare än föregångaren är den med sina 13,7 mm inte alls lika tunn hopfälld som Z Fold 7. Bägge skärmarna är större, 6,9 tum mot 6,7 tum för den inre skärmen, vilket delvis åstadkommes med tunnare ramar, delvis genom att telefonen helt enkelt blivit större. Vikten är dock densamma på nån gram när. Den yttre skärmen sträcker sig numera runt kamerorna, vilket skärmen på konkurrerande Motorola Razr Ultra-serien gjort länge. Batteriet är 300 mAh större men kamerauppsättningen är identisk med den i Galaxy Z Flip 6.

Det låter alltså som om telefonerna skulle vara rätt lika varandra, men det plattare formatet och den större skärmen gör trots allt en hel del till användarupplevelsen. Galaxy Z Flip 7 känns smidigare hopfälld och större utfälld.

