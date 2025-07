Samsung Galaxy Z Fold 7 och Flip 7 – våra första intryck

Direkt från New York

Både Fold 7 och den lilla Flip 7 levereras med Android 16 och One UI 8, men framförallt har de fått en uppdaterad design och förbättrade kameror. För Galaxy Z Folds del är förändringen radikal och gör den till en av de absolut tunnaste vikbara mobilerna på marknaden. När jag lägger telefonen bredvid en S25 Ultra är de ungefär lika tjocka.

Känslan blir alltså att den yttre skärmen än mer än tidigare är en fullgod telefon i traditionellt format samtidigt som den inre skärmen öppnar ytterligare möjligheter när jag viker upp telefonen.

Jag är inte säker på att Samsungs demonstration här på plats av utvecklingen årsmodell för årsmodell talar till deras fördel, för utvecklingen av Fold har gått ganska långsamt. Andra tillverkare har visat mer innovation, men nu i och med Fold 7 så får telefonen ärva en del uppdaterade kameraegenskaper från S25 Ultra. Dit hör huvudsensorn på 200 megapixel och en uppgraderad selfiekamera med vidare vidvinkel. S25 Ultra har fortfarande mer kraftfull zoom, men det råder ingen tvekan om att Fold fått bättre kameror jämfört med förra årets modell. Eftersom Fold 7 är så tunn gör det här att kamerorna sticker ut en hel del från baksidan på telefonen och gör att den vickar ordentligt om den ligger platt på ett bord. Sammantaget gör uppdateringarna att Samsung tar bort flera av de kompromisser du tidigare behövt göra när du väljer en vikbar. Nu får du mer i ett smidigare format. Priset är dock högt, från 25 upp till 30 000 kronor beroende på hur mycket lagringsutrymme du behöver.

När vi tittar närmare på lilla systermodellen Galaxy Z Flip 7 så känns den betydligt tjockare än Fold och är det också. Här koncentreras istället nyheterna till den yttre skärmen. Den sträcker sig nu nästan hela vägen ut i kanten med bara 1,25 mm tunna kanter mellan skärmen och telefonens kant. Denna yttre skärm kan användas för widgets, för att kolla notiser, men även för att köra appar utan att öppna telefonen. Som tidigare måste appar i yttre skärmen aktiveras manuellt men när jag gjort det så kan jag se och svara på meddelanden, men även kolla på filmer och till exempel navigera med Google Maps. I alla dessa exempel så är dock skärmens storlek en begränsning, så mycket är ändå enklare att göra när du väl vikt upp den stora skärmen. Den har i sin tur också blivit lite större, 6,9 tum, med tunnare ramar runt.

Flip har inte samma kamerauppdateringar som Fold fått, utan här får du nöja dig med en huvudkamera på 50 megapixel och ingen separat telelins.

Flip 7 kostar från 15 000 kronor, men för den som vill komma billigare undan så lanserar Samsung här även Galaxy Z Flip 7 FE med en prislapp från 12 000 kronor. Det här är en telefon som är i det närmaste identisk med den nuvarande Z Flip 6, men har en Exynos-processor istället för Snapdragon.

Givetvis så får vi en hel del nyheter på mjukvarusidan också, där alla dessa telefoner har stöd för det som kallas Now Bar och Now Brief, vilket ska vara kortfattade uppdateringar av väder, din hälsa, och annat. Det här gjorde entré i S25-serien tidigare i år och ska nu vara förbättrat med fler informationskällor.

Fakta Samsung Galaxy Z Flip 7 Allmänt Modell Galaxy Z Flip 7 Tillverkare Samsung Lanseringsdatum 2025-07-09 Mått 166,7 x 75,2 x 6,5 mm Mått hopvikt 85,5 x 75,2 x 13,7 Vikt 188 g, 90 % Material baksida Glas Pris Från 14 990 kr System Android Systemversion 16 Utlovade systemuppdateringar 7 generationers OS, 7 års säkerhetsuppdateringar Chipset Exynos 2500 Tillverkningprocess 3 nm, 66 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Dubbla simkortsplatser Ja Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Skärm Mått 6,9 tum, 103 % Upplösning 2520 x 1080 pixel Skärmformat 21:9 Typ AMOLED Typ av skärmglas Böjbart glas Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 % Andra skärm Mått 4,1 tum, 89 % Upplösning 1048 x 948 pixel Typ OLED Pixeldensitet 342 ppi, 87 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 105 % Maxi ljusstyrka i del av skärmen 2600 nits, 100 % Minne RAM-minne 12 GB, 119 % Lagringsminne 256 GB, 512 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 50 Megapixel, 12 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom Nej Optisk bildstabilisering Ja Upplösning på frontkameran 10 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 5.4 Wifi Wifi 7 Batteri Kapacitet 4300 mAh, 82 % Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 25 W, 49 % Trådlös laddning Ja Övrigt Tålig Vattentät IP-klass IP48 FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I Av/på-knappen