Test: Honor Magic 7 Lite – Lyxig mellanprismobil som tål tuffa tag

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 7/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 76% Skärmen Stöttålig utöver det vanliga Batteritiden Lite långsam Dålig vidvinkelkamera och ingen telekamera Kort tid av utlovade systemuppdateringar

I recensionsguiden som jag fått till Honor Magic 7 Lite föreslår Honor att jag som ett av testmomenten av telefonen provar att släppa den från två meters höjd mot en kullerstensgata och ser vad det har för effekt på den. Inte en chans tänker jag när jag tittar på telefonen. Den är tunn och har en skärm och baksida (material ospecificerat men troligen glas) med rundade kanter som gjorda för att repas och spricka i kontakt med grus och sten. Så långt man kan komma från en tålig mobiltelefon av den typ till exempel Ulefone gör.

Honor brukade vara Huaweis ungdomliga varumärke, men när USA satte upp restriktioner för Huawei blev Honor ett eget företag som därmed sluppit amerikanska sanktioner. Arvet från Huawei är tydligt i både användargränssnitt och kamerateknik, och för den som saknar sin Huawei är det därför ett intressant varumärke.

Honor Magic 7 Lite i sin tur är en mellanprismobil för 5000 kronor, med bland annat Samsungs Galaxy A56 som tänkt konkurrent. Formgivningen och tåligheten är tydliga fokusområden, vi ska se om vi kan hitta några svagheter också.

Honor rekommenderar även att vi provar att sänka ner Honor Magic 7 Lite i vatten och låta den vara i någon minut, men det är telefonen faktiskt inte certifierad att klara. IP-klassen är 64, vilket innebär att den är dammtät, men bara gjord att tåla strilande vatten från alla håll. Det vill säga regn, inte bad.

Ljusstark och snabb skärm

Skärmen har som sagt krökta kanter, är av Oledtyp med 120 Hz uppdateringsfrekvens och en maximal ljusstyrka på 4000 nits. Det är en utmärkt skärm. Storleken är 6,78 tum i 20:9-format, vilket i kombination med de tunna ramarna ger en mobil som är smal men rätt hög. den känns lätt i handen för sin storlek.

Telefonen saknar minneskort, men säljs i Sverige med generösa 512 GB lagringsutrymme. En svaghet är dock prestandan. Chipsetet i telefonen är snapdragon 6 gen 1, ett mellanklasschipset som är två generationer äldre än det Snapdragon 6 gen 3 som sitter i Samsung Galaxy A36. Prestandaförbättringen över dessa två generationer är inte dramatisk, men telefonen är långsammare än Samsungs mellanprismodeller, och det märks åtminstone ibland när man använder mobilen.

Däremot är batteriet ovanligt generöst. Det tar nytta av de nya material som börjar komma ut som förbättrar litiumjontekniken vilket gör att telefonen trots sitt kompakta format har hela 6600 mAh batterikapacitet. det ger oss över 14 timmars skärmtid med maximal ljusstyrka på skärmen, en ljusstyrka som ju också den är väl tilltagen och därmed strömkrävande.

Blandad kamerakvalitet

Kamerorna är både bra och dåliga. Huawei var ju ledande på mobilkameror när de försvann från den svenska marknaden och man kunde hoppas att åtminstone lite av den kompetensen spillt över på Honor.

Och visst, huvudkameran är rätt bra. Den är på 108 megapixel som kombineras ihop till en 12-megapixelbild som är skarp och detaljrik. I de flesta förhållanden blir bildresultatet bra, men färgåtergivningen blir ibland lite väl överdriven, och när man tar bilder i mörker märks det att man inte har med en toppmodell att göra.

Telekamera saknas helt. Det kompenseras delvis av den höga upplösningen på huvudsensorn som kan användas till zoom. Bilder tagna med tre gångers förstoring blir skarpare än om man förstorar upp en bild i efterhand, även om de inte blir riktigt så skarpa som från en telekamera med tre gångers optisk zoom. Vidvinkelkameran på fem megapixel är ett märkbart steg nedåt i kvalitet jämfört med huvudkameran.

Systemet i telefonen uppdateras till Android 15 från Android 14 när jag drar igång telefonen. Telefonen är utlovad 2 år av system- och säkerhetsuppdateringar. Här ligger Honor i lä jämfört med Samsungs Galaxy A-mobiler som får sex år av systemuppdateringar. Honors användargränssnitt Magic OS innehåller en rad förändringar och finesser jämfört med standard-android som kan ta sin tid att utforska. Om din senaste telefon var en Huawei kommer det nog att kännas bekant.

När jag har testat klart telefonen och fotograferat den tar jag mod till mig och släpper den i stengolvet i trapphuset från ögonhöjd ett par gånger och i olika vinklar. Det gör ont att se telefonen studsa mot det hårda golvet, men när jag efteråt studerar den finns det inte en repa på vare sig skärmen eller baksidan. Det enda jag kan se är några knappt märkbara märken på plastramen mellan skärmen och baksidan.

Frågor och svar

Laddar telefonen snabbt? Ja, men bara om du har en laddare från Honor, vilket inte följer med. Då kan du slå på ultrasnabb laddning. Med en standardladdare går det inte alls lika snabbt.

Hur är högtalarljudet? Stereohögtalarna har högt maxljud, bra för telefonsamtal men lite för vasst och diskant för filmtittande.

Blir det feltryck på skärmen av de krökta sidorna? Nej, det är inget jag råkar ut för under testperioden.

Ett alternativ

Samsung Galaxy A56 kostar ungefär lika mycket. Den är snabbare och har utlovade uppdateringar i sex år, men känns lite klumpigare.

Kameraexempel

Färgerna blir ibland lite väl starka på de bilder jag tar med Honor Magic 7 Lite.