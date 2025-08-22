-
Tunn men tuff
Test: Honor Magic 7 Lite – Lyxig mellanprismobil som tål tuffa tag
Honor Magic 7 Lite har en lyxig formgivning som döljer att den tål förvånansvärt mycket stryk.
Betyg
- Telefoni & Data
- 7/10
- Media & Skärm
- 7/10
- System & program
- 8/10
- Användarupplevelse
- 7/10
- Material & kvalitet
- 9/10
- Totalbetyg
- 76%
Skärmen
Stöttålig utöver det vanliga
Batteritiden
Lite långsam
Dålig vidvinkelkamera och ingen telekamera
Kort tid av utlovade systemuppdateringar
I recensionsguiden som jag fått till Honor Magic 7 Lite föreslår Honor att jag som ett av testmomenten av telefonen provar att släppa den från två meters höjd mot en kullerstensgata och ser vad det har för effekt på den. Inte en chans tänker jag när jag tittar på telefonen. Den är tunn och har en skärm och baksida (material ospecificerat men troligen glas) med rundade kanter som gjorda för att repas och spricka i kontakt med grus och sten. Så långt man kan komma från en tålig mobiltelefon av den typ till exempel Ulefone gör.
Honor brukade vara Huaweis ungdomliga varumärke, men när USA satte upp restriktioner för Huawei blev Honor ett eget företag som därmed sluppit amerikanska sanktioner. Arvet från Huawei är tydligt i både användargränssnitt och kamerateknik, och för den som saknar sin Huawei är det därför ett intressant varumärke.
Honor Magic 7 Lite i sin tur är en mellanprismobil för 5000 kronor, med bland annat Samsungs Galaxy A56 som tänkt konkurrent. Formgivningen och tåligheten är tydliga fokusområden, vi ska se om vi kan hitta några svagheter också.
Honor rekommenderar även att vi provar att sänka ner Honor Magic 7 Lite i vatten och låta den vara i någon minut, men det är telefonen faktiskt inte certifierad att klara. IP-klassen är 64, vilket innebär att den är dammtät, men bara gjord att tåla strilande vatten från alla håll. Det vill säga regn, inte bad.
Ljusstark och snabb skärm
Skärmen har som sagt krökta kanter, är av Oledtyp med 120 Hz uppdateringsfrekvens och en maximal ljusstyrka på 4000 nits. Det är en utmärkt skärm. Storleken är 6,78 tum i 20:9-format, vilket i kombination med de tunna ramarna ger en mobil som är smal men rätt hög. den känns lätt i handen för sin storlek.
Telefonen saknar minneskort, men säljs i Sverige med generösa 512 GB lagringsutrymme. En svaghet är dock prestandan. Chipsetet i telefonen är snapdragon 6 gen 1, ett mellanklasschipset som är två generationer äldre än det Snapdragon 6 gen 3 som sitter i Samsung Galaxy A36. Prestandaförbättringen över dessa två generationer är inte dramatisk, men telefonen är långsammare än Samsungs mellanprismodeller, och det märks åtminstone ibland när man använder mobilen.
Däremot är batteriet ovanligt generöst. Det tar nytta av de nya material som börjar komma ut som förbättrar litiumjontekniken vilket gör att telefonen trots sitt kompakta format har hela 6600 mAh batterikapacitet. det ger oss över 14 timmars skärmtid med maximal ljusstyrka på skärmen, en ljusstyrka som ju också den är väl tilltagen och därmed strömkrävande.
Blandad kamerakvalitet
Kamerorna är både bra och dåliga. Huawei var ju ledande på mobilkameror när de försvann från den svenska marknaden och man kunde hoppas att åtminstone lite av den kompetensen spillt över på Honor.
Och visst, huvudkameran är rätt bra. Den är på 108 megapixel som kombineras ihop till en 12-megapixelbild som är skarp och detaljrik. I de flesta förhållanden blir bildresultatet bra, men färgåtergivningen blir ibland lite väl överdriven, och när man tar bilder i mörker märks det att man inte har med en toppmodell att göra.
Telekamera saknas helt. Det kompenseras delvis av den höga upplösningen på huvudsensorn som kan användas till zoom. Bilder tagna med tre gångers förstoring blir skarpare än om man förstorar upp en bild i efterhand, även om de inte blir riktigt så skarpa som från en telekamera med tre gångers optisk zoom. Vidvinkelkameran på fem megapixel är ett märkbart steg nedåt i kvalitet jämfört med huvudkameran.
Systemet i telefonen uppdateras till Android 15 från Android 14 när jag drar igång telefonen. Telefonen är utlovad 2 år av system- och säkerhetsuppdateringar. Här ligger Honor i lä jämfört med Samsungs Galaxy A-mobiler som får sex år av systemuppdateringar. Honors användargränssnitt Magic OS innehåller en rad förändringar och finesser jämfört med standard-android som kan ta sin tid att utforska. Om din senaste telefon var en Huawei kommer det nog att kännas bekant.
När jag har testat klart telefonen och fotograferat den tar jag mod till mig och släpper den i stengolvet i trapphuset från ögonhöjd ett par gånger och i olika vinklar. Det gör ont att se telefonen studsa mot det hårda golvet, men när jag efteråt studerar den finns det inte en repa på vare sig skärmen eller baksidan. Det enda jag kan se är några knappt märkbara märken på plastramen mellan skärmen och baksidan.
Frågor och svar
Laddar telefonen snabbt? Ja, men bara om du har en laddare från Honor, vilket inte följer med. Då kan du slå på ultrasnabb laddning. Med en standardladdare går det inte alls lika snabbt.
Hur är högtalarljudet? Stereohögtalarna har högt maxljud, bra för telefonsamtal men lite för vasst och diskant för filmtittande.
Blir det feltryck på skärmen av de krökta sidorna? Nej, det är inget jag råkar ut för under testperioden.
Ett alternativ
Samsung Galaxy A56 kostar ungefär lika mycket. Den är snabbare och har utlovade uppdateringar i sex år, men känns lite klumpigare.
Kameraexempel
Färgerna blir ibland lite väl starka på de bilder jag tar med Honor Magic 7 Lite.
Fakta
Allmänt
Modell Magic 7 Lite
Tillverkare Honor
Lanseringsdatum 2025-06-01
Mått 162,8 x 75,5 x 8 mm
Vikt 189 g, 91 %
Material baksida Glas
Pris 5000 kr
System Android
Systemversion 14
Utlovade systemuppdateringar Två års systemuppdateringar och säkerhetsuppdateringar.
Chipset Snapdragon 6 Gen 1
Tillverkningprocess 4 nm, 86 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Skärm
Mått 6,78 tum, 102 %
Upplösning 2700 x 1224 pixel
Skärmformat 20:9
Pixeldensitet 437 ppi, 102 %
Typ AMOLED
Max ljusstyrka i del av skärmen 4000 nits, 147 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
RAM-minne 8 GB, 83 %
Lagringsminne 512 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 108 Megapixel, 5 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 16 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.1
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac
Batteri
Kapacitet 6600 mAh, 125 %
Uppmätt videotid 14 tim, 21 min
EU Energiklass B
Batteritid: EU-mätning 59 tim, 33 min
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 66 W, 133 %
Trådlös laddning Nej
Batteriets livslängd, laddcykler 1200, 106 %
Hållbarhet
IP-klass IP64
Tålighet EU-klassning A
Reparerbarhet EU-klassning B
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I skärmen
Benchmark-tester
Antutu 10 585360, 45 %
Geekbench 6: Single-core 938, 52 %
Geekbench 6: Multi-core 2747, 51 %
Geekbench 6: GPU 1331, 13 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 12 FPS, 21 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 47 FPS, 55 %
3DMark Wild Life Stress Best 2385, 23 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 2379, 36 %
Google Octane 30780, 61 %
Jetstream 2 129,006, 86 %
