Test: Apple Iphone 17 Pro – Den du ska uppgradera till

Betyg Apple Iphone 17 Pro Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 88% Skärmen med 120 hertz Prestanda Mer zoomdetaljer IOS och integrering med Apples andra produkter och tjänster Låg laddhastighet Pris I Sverige saknas till exempel AI, satellitkommunikation och filter för okända uppringare

Att Iphone 17 Pro (och Pro Max där det enda som skiljer är storleken, batteriet, skärmen) är den bästa Iphone som går att köpa idag är så att säga en del av konceptet. Där ingår bättre prestanda, mer batteri, flera kameror, bättre zoom jämfört med de andra Iphonemodellerna i årets uppställning. Sen är det så klart inte självklart att du behöver uppgradera om du har en telefon som fungerar.

Iphone 17 Pro tar givetvis med sig en uppsättning nyheter som lanserats i Iphone de senaste åren, så kommer du från en lite äldre Iphone blir det mycket nytt. Snabb skärmuppdatering, kamerakontrollreglaget, den dynamiska ön i skärmen runt hålet för selfiekameran, actionknappen med genväg du kan välja själv, aktiv låsskärm och så vidare för att då nämna något. Det finns ju helt enkelt inga riktiga anledningar att byta telefon lika ofta som för några år sedan eftersom innovationerna år för år är relativt små numera, men väntar du 5-6 år som kan vara en rimlig period hinner det ju samlas nyheter. Tittar vi ändå lite längre tillbaka i tiden så är det fem år sedan som Iphone fick Magsafe, den trådlösa laddningen med magneter och tillbehör som håller telefonen på plats.

Just i år är nyheterna extra många. Sedan förra årets modell har Apple gått ifrån titanramen i Pro-modellerna och gått tillbaka till aluminium samt introducerat en förbättrad kylning för att den vassa prestandan inte ska göra telefonen för varm vid längre tids hög belastning. Iphone har ju i flera år ökat prestandan år från år till den nivå att det knappast går att utnyttja den fullt ut.

Mera zoom

0,5x till 8x inzoomning

I år är den kanske mest påtagliga nyheten i telefonen att vi har fått ett nytt utseende. Apple kallar det ofta för “helt omgjord” men även om det denna gång inte är en komplett redesign så märks i alla fall den nu större kameramodulen på baksidan. Den sträcker sig över nästan hela telefonens bredd och bär likheter med hur Googles Pixelmobiler länge sett ut och fler tillverkare ser ut att haka på trenden. I Iphone 17 Pro innebär den nya designen att den här utbuktningen runt kameralinserna inkluderar mer av interna komponenter för att mer av utrymmet i botten på telefonen ska kunna husera batteri. Uppgraderingen innebär dessutom att Iphone 17 Pro fått bättre zoom, nu upp till åtta gångers optisk zoom i 12 megapixel. I praktiken har den optiska zoomen i gått från 5x till 4x jämfört med förra modellen men telesensorn har samtidigt gått från 12 till 48 megapixel, så det är tydligt att detaljrikedomen har fått en skjuts vid högre inzoomningsgrader. Bilderna blir bra och jag kan få fin kvalitet med digital hjälp upp till runt 15 gångers förstoring. Reglaget i kameraappen går hela vägen till 40x men då med märkbara brister i bildkvaliteten så bilderna knappast blir användbara.

Egentligen bjuder Iphone 17 Pro på fler nyheter än vad som kanske är uppenbart i den nya designen. Telefonen är nu skapad i ett stycke aluminium med utskärningar för till exempel glaspanelen på baksidan, eftersom glas krävs för trådlös laddning. Den går inte igenom aluminium. Dessutom har Iphone 17 Pro bättre skärmglas i form av Ceramic Shield 2 som ska vara ännu tåligare. Numera är ju inte att tappa telefonen i marken samma dödsdom som det var för ett par år sedan.

Ett alternativ

Iphone 17 Pro kostar från 15 000 upp till 29 000 kronor för Max-varianten med mesta utrymmet 2TB. Tydligaste sättet att få liknande till lägre pris är en rekonditionerad 14 Pro som kostar cirka 7000 kronor. Systermodellen Iphone 17 är i år förmodligen det bästa valet bland de nya telefonerna för de allra flesta. Iphone 17-modellen har nu fått 120 hertz uppdatering i skärmen, efter lång tids väntan, så den är nu till slut i en klass som räcker för majoriteten användare. Överväg även den och köp inte nya Pro bara av princip.

Frågor och svar

Hur ser årets fullständiga uppställning Iphones ut?

I år har Iphone 17 Pro sällskap av tre andra telefoner. Det är 17 Pro Max som har samma funktioner men större skärm och större batteri. Dessutom har vi Iphone Air med lite större skärm än Iphone 17 Pro men med färre kameror och mindre batteri. Basmodellen Iphone 17 har samma skärmstorlek som Iphone 17 Pro men mindre batteri och enklare prestanda samt två istället för tre kameror.

Är det svårt att byta från Android?

Nej systemen är allt mer lika varandra. De absolut flesta Google-funktionerna och apparna finns ju även för Iphone. Dessutom har Apple egna saker som Icloud, Imessage och så vidare så att byta åt andra hållet gör att du förlorar tillgång till specifika Apple-funktioner vilket gör det lite krångligare.

Hur ska jag tänka kring att uppgradera från en befintlig Iphone?

Har du en telefon som inte längre får uppgraderingar eller kan använda BankID är ju det ett tydligt tecken, eller om telefonens skärm kanske är krossad, då kan ju ny telefon vara en idé, eller att laga bara skärmen. Är batteritiden i din gamla telefon dålig är det bäst att bara byta ut batteriet. Det är billigt.

Kameraexempel:

Bra bilder, fin dynamik, mer zoom, Iphone hör till de bästa kameramobilerna.

