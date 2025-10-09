Välbalanserad
Test: Apple Iphone 17 – Det bästa valet
För de flesta som behöver en ny Iphone är Iphone 17 det bästa valet.
Skärmen
Kamerorna
IOS och integrering med Apples andra produkter och tjänster
Inten telekamera
Begränsade AI-funktioner
De flesta som läser en recension av en ny Iphone är förmodligen välbekanta med Iphone och dess system i allmänhet. Det kanske är dags att köpa en ny mobil och du funderar på om Iphone 17 eller 17 Pro är bästa valet. Eller kanske du undrar vad du går miste om ifall du väljer en äldre Iphone för att spara pengar.
I år tycker jag att valet är ovanligt lätt: Iphone 17 är det bästa valet för de flesta. Den har ett nypris från 11 000 kronor, 4000 kronor mindre än Iphone 17 Pro samtidigt som skillnaderna blivit mindre mellan vanliga Iphone och Pro-modellen. Iphone 16 fortsätter att säljas för 1500 kronor mindre, men då med 128 GB lagring mot 256 GB, vilket är i minsta laget med dagens behov. Iphone 17 har dessutom en del tydliga förbättringar jämfört med Iphone 16, faktiskt fler än på länge.
Mycket bättre skärm
Den viktigaste nyheten är skärmen. Iphone 17 har fått samma skärm som i Iphone 17 Pro, och det innebär ett avsteg från de senaste Iphonemodellerna där basmodellen haft en sämre skärm. Lägger du en Iphone 16 bredvid en Iphone 17 märker du skillnaden direkt. Iphone 16 har en lite mindre skärm med rätt tjocka svarta ramar runt. Skärmen i Iphone 17 har också högre maximal ljusstyrka, men det märker du bara i starkt solljus. Den viktigaste skillnaden är att skärmen i Iphone 17 är av så kallad LTPO-typ. Det innebär att skärmens uppdateringsfrekvens kan ändras dynamiskt upp till 120 Hz. På en Iphone 16 blir bilden på skärmen suddig så fort du panorerar eller skrollar, på Iphone 17 håller den sig mycket skarpare. Tack vare att uppdateringsfrekvensen kan sänkas riktigt lågt har Iphone 17 också Always On-funktion, det vill säga även när skärmen är släckt kan du se klockan och datumet utan att behöva väcka skärmen.
Det här är funktioner som har funnits i många år i telefoner för hälften av priset av vad Iphone 17 kostar i Androidvärlden så det handlar inte om någon teknisk landvinning utan snarare en medveten nedgradering som apple har gjort i sin billigaste modell för att den inte ska vara lika bra. Att Apple nu fimpar den sämre skärmen i sin basmodell är en pinsamhet som korrigerats, och Iphone 17 har en skärm som är värdig en mobil för över 10 000 kronor.
Slutligen har skärmen på Iphone 17 fått en antireflexbehandling som Iphone 16 saknar. Man märker skillnaden om man har telefonerna sida vid sida, speglingarna blir mer dämpade på Iphone 17, men skillnaden är inte stor.
Iphone 17 har en ny generation av Apples chipset, dock en lite långsammare version än i Pro-modellerna. Det är svårt att se att skillnaden spelar någon roll och vad den extra beräkningskraften används till. I system och användargränssnitt är Iphone så snabb som den tillåts vara sedan många generationer tillbaka, och Apples system har mindre AI-funktioner som kräver processorkraft än de flesta Androidtillverkares toppmodeller.
Kamera med överraskning
Kanske kan man märka skillnaden i kamerorna. Iphone 17 har visserligen samma huvudkamera som Iphone 16, och när jag fotar med bägge mobilerna utan inzoomning ser bilderna ut som om de kom från samma kamera. När jag zoomar in däremot blir bilderna från Iphone 17 markant skarpare. Det märks att man här utnyttjar att sensorn har högre upplösning och kanske att man kan bearbeta flera exponeringar. I Iiphone 16 är bilderna inte bättre än om de förstorat upp digitalt. Det innebär att trots att Iphone 17 saknar telekamera kan du ta bilder med två gångers förstoring innan skärpan avtar på allvar, och jag tycker att även bilder med fyra gångers förstoring funkar, sedan blir kvaliteten märkbart lidande.
Apple har som standard ett särskilt 18-megapixelläge som ger skarpare och mer detaljrika bilder utan att bildfilerna blir för stora. Det gör att vardagsbilderna när du bara pekar och klickar blir mer detaljrika än de flesta andra tillverkares bilder, och färgåtergivningen är för det mesta utmärkt. När du zoomar in eller fotar i mörker växlar dock Iphone 17 över till 12-megapixelsbilder.
Vidvinkelkameran är rejält uppgraderad i Iphone 17 och det märks på bildresultatet. Även selfiekameran är uppgraderad och den har en nästan kvadratisk sensor och bilden kan beskäras på olika ledd så att du kan ta stående eller liggande bild utan att vrida mobilen.
Små skillnader uppåt
Numera har både vanliga Iphone och Pro-modellen funktioner som Dynamic Island där kameraön i skärmen visar viss information på ett lekfullt sätt, den nya programmerbara knappen som ersätter skjutreglaget för att stänga av ljudet och den virtuella kameraknappen. Det här innebär att den främsta skillnaden mellan Iphone 17 och Iphone 17 Pro utöver formgivningen är att Pro-modellen har ytterligare lite bättre kameror, och i synnerhet då en telekamera som ger bättre zoom från fyra gånger och uppåt.
Systemet i mobilen är inte så mycket att säga om. Inte för att Ios 26 inte innehåller nyheter utan för att alla med en Iphone 11 eller senare redan fått det, och det därför är detsamma som i den absoluta majoriteten av alla Iphones. Utseendet gjordes om i samband med det nya systemet, men den som väntar sig en lika dramatisk förändring som förra gången man bytte ut användargränssnittet lär bli besviken, ikonerna har blivit lite rundare och genomskinligare, och fått lite glansig kant. I sina värsta stunder ser de nya effekterna mest ut som om grafiken består av flera lager som inte riktigt matchar upp.
Skärmen, prestandan, kamerorna och mängden lagring för pengarna är alltså alla förbättringar som talar för Iphone 17 jämfört med Iphone 16, och kollar du på ännu äldre iphones behöver de bli rätt rejält mycket billigare för att det ska vara motiverat att välja. skillnaden upp till Iphone 17 Pro känns också ovanligt liten och det stora hoppet i pris svårt att motivera. De flesta som ska köpa en ny Iphone tittar kanske först på den billigaste varianten av den senaste Iphone, och i år har de kommit rätt när de gör det.
Frågor och svar
Vad har Iphone 17 för USB-stöd? Den har USB-port till laddning, och det följer med en vävd USB-sladd som du nog har glädje av om du tidigare hade en Iphone med Lightning-kontakt. Porten stödjer dock bara USB 2.0, vilket ger långsammare datahastigheter än i Iphone 17 Pro som har stöd för USB 3.2.
Hur är batteritiden? Den är förbättrad något mot Iphone 16, men under snittet om man jämför med Androidmobiler i samma prisklass. Iphone 17 Pro har bättre batteritid.
Finns Iphone 17 i en större variant? Nej, i år är Plus-modellen ersatt av Iphone Air, som visserligen har större skärm men också är tunnare med vissa resulterande kompromisser.
Ett alternativ
En rekonditionerad Iphone 16 Pro ger bättre kameror till samma pris, men i ett lite tyngre format.
Kameraexempel
Färgåtergivningen blir nästan alltid utmärkt, och 18-megapixelläget för bilder är något jag önskade att fler mobiltillverkare tog efter, den extra skärpan är riktigt trevlig.
Fakta
Allmänt
Modell Iphone 17
Tillverkare Apple
Lanseringsdatum 2025-09-19
Mått 149,6 x 71,5 x 7,95 mm
Vikt 177 g, 85 %
Material baksida Glas
Pris 10995 kr
System Ios
Systemversion 26
Chipset A19
Tillverkningprocess 3 nm, 65 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,3 tum, 95 %
Upplösning 2622 x 1206 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 460 ppi, 107 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Apple Ceramic Shield 2
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 103 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1600 nits, 108 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 103 %
Minne
RAM-minne 8 GB, 81 %
Lagringsminne 256 GB, 512 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 48 Megapixel, 48 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 18 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
Kapacitet 3692 mAh, 69 %
Uppmätt videotid 12 tim, 4 min
EU Energiklass A
Batteritid: EU-mätning 41 tim, 0 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 84 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 85 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Tålighet EU-klassning B
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare Nej
Benchmark-tester
Antutu 10 2278774, 165 %
Geekbench 6: Single-core 3666, 197 %
Geekbench 6: Multi-core 9216, 166 %
Geekbench 6: GPU 37103, 326 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 60 FPS, 103 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 60 FPS, 72 %
3DMark Wild Life Stress Best 10019, 94 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 9831, 144 %
Google Octane 113121, 208 %
Jetstream 2 315,251, 192 %
