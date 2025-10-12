Chilimobil erbjuder barnklockan ZTE K2 Pro

Den svenska mobiloperatören Chilimobil meddelar att man lanserar den smarta barnklockan ZTE K2 Pro på den svenska marknaden. Klockan är en uppföljare till den tidigare modellen K1 Pro, som blivit populär bland barnfamiljer tack vare sin enkla och trygga kommunikationslösning.

Klockan säljs i färgerna svart, blå och rosa. Priset är 1490 kronor om man tecknar Chilimobils barnklockeabonnemang, som kostar 99 kronor per månad. I abonnemanget ingår 1000 samtalsminuter, 1000 SMS och 1 gigabyte data för användning i Sverige. Det finns ingen bindningstid och inga dolda avgifter. Klockan kan också köpas utan abonnemang för 1890 kronor. Tillbehör som skyddsskal och skärmskydd finns att köpa separat.

ZTE K2 Pro har längre batteritid än sin föregångare, GPS-funktionen har förbättrats för att ge mer exakt och pålitlig positionering. Klockan har också stöd för påminnelser och planering, vilket kan hjälpa barnet att komma ihåg tider och rutiner. Föräldrakontrollen via appen har blivit mer avancerad och ger fler möjligheter att anpassa funktionerna efter familjens behov.