Test: Huawei Freebuds 7i – Ger möjligheter

Freebuds 7i är den nya versionen av Huaweis billigare hörlurar men har trots det en samling funktioner som gör att de kan konkurrera med betydligt dyrare hörlurar. Vi har till exempel benledning som gör att din röst i samtal hörs bra även när det är stökigt runt omkring dig med många andra ljud, vi har rumsligt ljud och vi har som sagt brusreduceringen.

Mycket för pengarna – kan mäta sig med dubbelt så dyra

Hörlurarna kostar i skrivande stund runt 1300 kronor och när jag testar jämför jag för sakens skull med dubbelt så dyra Airpods 4. På flera punkter kan Huawei Freebuds 7i överträffa Apples hörlurar. De skiljer sig dock åt eftersom Freebuds 7i är slutna med fyra olika storlekar på gummipluttar och Airpods 4 inte har några gummipluttar som hjälper sluta tätt.

Beroende på vilken telefon du använder som ljudkälla har Huawei-lurarna olika egenskaper. Kopplade till en Android-mobil med stöd för högupplöst ljud, får du märkbart detaljrikt och omfångsrikt ljud där varje instrument och stämma framträder. Ansluter du istället till en Iphone får du den ljudcodec som Apple använder, AAC, och även då är ofta ljudet med mer energi och tryck än Apples Airpods. Det beror lite på vilken musik du lyssnar på och vilka equalizerinställningar du föredrar.

Smidig app för både IOS och Android

Huawei Freebuds 7i har en tillhörande app, Huawei AI Life, som sköter inställningar, låter dig hantera rumslighet, brusreducering och den tidigare nämnda equalizern för att justera ljudbilden till vad du tycker låter bäst. Appen finns för både Android och Iphone. Den gör det också smidigt att hantera anslutning till flera olika enheter, oavsett om de är med Ios eller till exempel Android. Du kan alltså ha hörlurarna anslutna till musik från datorn eller ett videomöte där och sedan om någon skulle ringa på din telefon växlar lurarna direkt över dit när du svarar. Det fungerar riktigt smidigt och sedan kan jag i appen hantera fler än två anslutna enheter, just där är Android-versionen av appen snäppet smidigare än Iphone-versionen.

Utöver att du kan styra en del funktioner i appen kan du så klart även hantera enkla saker direkt från hörlurarna. Ett lång tryck på skaftet kan växla mellan brusreducering och genomhörning eller starta röstassistenten och två eller tre tryck kan styra samtal, byta låt och så vidare. Det där går att anpassa i appen. Du kan svepa utmed hörlurens skaft för att ändra volym.

När det gäller samtal är hörlurarna framförallt bra på att ta bort omgivande ljud och isolera din röst, men det kan ha följdeffekter, så jag får inte det där riktigt klara ljudet under samtal även om alltså mycket störande omgivningsljud tas bort. När jag inte har störande ljud omkring mig blir min röst följaktligen också betydligt tydligare för den jag ringer.

Sammantaget ger Huawei Freebuds 7i en bred uppsättning funktioner till ett väldigt konkurrenkraftigt pris.