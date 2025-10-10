Test: Google Pixel Watch 4 – Borde imponera

Betyg Google Pixel Watch 4: 6/10 Skärmen

Offlinenavigering med Google Maps

Fitbits analyser och hälsosammanfattning

Laddar snabbt Lite långsam

Batteritiden

Dyr

En fördel med Googles system och som alla tillverkare av klockor med Wear OS drar nytta av är apputbudet. Från klockan, eller från den anslutna telefonen för det är oftast lättare, kan jag ladda ner Gmail, Spotify, Whatsapp och så vidare och i klockan finns Google Maps även med offlinenavigering oberoende av telefonen.

På andra sätt skiljer sig Pixel Watch tydligt från andra tillverkare med Wear OS och det är sällan som det är till Googles och Pixel Watchs fördel. Samsung och Oneplus är exempel på tillverkare som ofta går vinnande ur en direkt jämförelse, Samsung med ett väl utbyggt ekosystem av tjänster samt samspel mellan telefon och klocka och Oneplus tack vare sin oöverträffade batteritid.

Morgonrapport lagom till morgonkaffet

Batteritid i underkant

Annons

När det gäller just batteritid ger Wear OS-klockor generellt ungefär ett drygt dygns batteritid innan du behöver ladda. Där någonstans ligger även Pixel Watch 4 under den period jag testat klockan. En löprunda på en timme med gps aktiv tar ungefär 14 procents batteri och en natts sömnmätning mellan 10 och 15 procent. Generellt har jag ungefär 30 procent laddning kvar efter ett dygns användning, lite beroende så klart på hur flitigt jag nyttjat klockans funktioner och hur mycket jag tränat. Det händer dock flera gånger att de sista 10-15 procenten laddning laddar ur väldigt fort, så informationen verkar inte riktigt pålitlig. Ofta tittar jag till klockan och ser att det är 15 procent kvar för att sedan titta till den efter en kvart-tjugo minuter igen och upptäcka att den laddat ur helt utan att jag märkt när det hände.

Här har Oneplus klocka Oneplus Watch 3 en otroligt påtaglig fördel med sin dubbla arkitektur och batteritid på uppåt en vecka istället för bara en dag. Google PIxel Watch 4 laddar med en speciell laddare som fäster i klockans kant och laddar den alltså stående på sidan. Det går snabbt och det räcker med att jag tar av mig klockan till exempel när jag duschar för att jag ska ha hunnit fylla på. 80 procent laddning går på runt 25 minuter.

Annons

Batteriet kan dö snabbt och oväntat.

Var och en av de olika tillverkarna som gör Wear OS-klockor har sin egen lösning för träning och hälsa. Det är en svaghet som helhet eftersom det innebär att du inte enkelt kan dela dina träningspass med andra Wear OS-användare på samma sätt som till exempel Apple Watch-användare kan peppa varandra. Och var och en av Wear OS-tillverkarna utvecklar alltså sina egna träningsfunktioner och hjälps inte åt, även om du till exempel kan dela med Strava oavsett om du använder en Pixel Watch, en Apple Watch eller en Samsung Galaxy Watch.

Laddar snabbt.

Hälsokoll sköter Fitbit och det görs bra

Annons

I fallet med Pixel Watch 4 så är det Fitbit som Google köpte för ett par år sedan som sköter träningsanalys och hälsofunktioner. Överlag tycker jag Fitbit-appen som jag ansluter separat till, jag får dels en Pixel Watch app som sköter inställningar och en Fitbit-app som sköter träning och hälsa, gör ett bra jobb. Analys av enskilda träningspass är givande och efter ett par nätter med klockan på dygnet runt så får jag en beräkning av min dagsform som då baseras på en helhetsbedömning av min aktivitet senaste tiden och min sömn samt andra mätvärden. I Fitbit-appen på telefon eller klocka kan jag bygga mina egna träningspass med intervall för att sedan vägledas steg för steg när jag utför dem.

Klockans insamlade data är jag lite mer tveksam till. Den kan känna igen träningspass och sömn utan att jag manuellt behöver aktivera det, men det blir inte alltid rätt. En natt hävdar den envist att jag bara sov två timmar trots att sanningen var mer än det dubbla och en kväll när jag sitter och tittar på film i soffan rapporterar den i efterhand att jag slutfört ett 40-minuterspass på motionscykel. Det kan jag i alla fall gå in i appen och korrigera.

Annons

När jag detaljgranskar utritade rutten på mina träningspass, löpning och promenader med gps, verkar klockan ha inte exakt men relativt god positionering. Linjen är ibland lite vinglig men håller sig hyfsat på den linje jag faktiskt gått eller sprungit. För att testa i mer utmanande situation går jag fyra varv runt Hötorgsskraporna vid Sergels torg i Stockholm, en plats där gpsen på grund av de höga husen kan ha svårt att få exakt position. Här ger Pixel Watch 4 lite mer spridning i rutten än Apple Watch series 11 som jag jämför med, men båda får godkänt.

Rutt runt skyskrapor med Apple Watch till vänster, sedan Pixel Watch 4. Till höger en detaljbild av annan promenad med Pixel Watch 4.

Pixel Watch 4 finns både som wifi/bluetooth-klocka och med även mobiluppkoppling, men trots att jag har 5G-versionen har jag inte kunnat använda e-sim då klockan bara stöds av ett fåtal operatörer i Sverige, Telia, Telenor och Halebop.

Annons

Liten men också stor, för stor

Klockans design gör den liten och smidig vid en första anblick, men det är inte alltid den känns just så. Den runda, krökta displayen är oansenlig och drar inte mycket uppmärksamhet till sig men den är också lite väl liten för att faktiskt visa så mycket information. Vi testar 41-millimetersversionen så det finns en större variant. Jag tycker aldrig klockan stör dagtid, men när jag sover med den reagerar jag på att den är tjock, alltså sticker up mycket från handleden. Pixel Watch 4 skryter ju med sin nya, utbuktande skärm och faktum är att Pixel Watch 4 är betydligt tjockare (12,3 mm) i måtten än både Apple Watch (9,7 mm) och Galaxy Watch (8,6 mm).

Annons

En fördel med Wear OS som ju alla klockor med systemet, oavsett tillverkare, kan ta del av är tillgången till Googles appar. Det gäller navigering med Google Maps, styra smarta hemmet med Google Home, fungera som fjärrkontroll till Google TV eller läsa e-post i Gmail-appen. För att inte tala om det som Google själva helst pratar om, Gemini. Egentligen ingen av dessa appar är dock bra eller bidrar med mycket. Gmail-appen kan bara visa e-post från ett konto i taget, så för att ha koll på mina olika mejlkonton, jobbet och andra, så måste jag ständigt växla mellan konton vilket är väldigt osmidigt. Att använda klockan som fjärrkontroll till Google TV hemma ger väldiga fördröjningar och är nästan helt oanvändbart och tittar vi på Gemini kan jag visserligen ge den korta frågor och order och få svar, men användningsområdena är begränsade. Väldigt ofta är det mycket enklare att ta fram telefonen för att faktiskt få saker gjort på riktigt.

Vi har klagat en del på tidigare versioner av Pixel Watch att systemet är segt och det problemet är fortfarande inte helt avhjälpt. Första gången jag startar en ny app tar det kanske 4 sekunder att få igång den, när jag sedan gjort det tar det en och en halv eller två sekunder att starta en app jag använt tidigare. Det är lång tid i en klocka där tålamodet alltid är kort.

Annons

Ska jag anstränga mig för att hitta områden där PIxel Watch 4 är bättre än alternativen så är det den unika designen som vågar sticka ut, en del av Fitbits analyser och funktioner samt samspelet med telefonen. Det senare innebär dock också brister för jag kan låsa upp min telefon automatiskt med klockan, styra telefonens kamera från klockan eller spela in röstmemo i klockan som synkas till telefonen. Men allt det fungerar bara om min telefon är en Pixel.