Det här händer nu med din smarta högtalare: Google gör betalabonnemang och lägger till Gemini 

Google Home har och ska få en nystart, både när det gäller ny produkter som nyss visats upp och vad de redan befintliga kan göra. En lång tid har många användare klagat på att Googles smarta högtalare blivit allt dummare, att de kan svara på färre frågor nu än tidigare och det här har Google medgivit. Det ska det nu bli ändring på när Gemini är på väg till nya och befintliga smarta högtalare som Google Nest Mini, Nest Hub och Nest Audio samt andra tillverkares högtalare som använder Googles plattform.

Med nystarten lanserar Google flera olika abonnemang med månadsavgift. Abonnemangen heter Google Home Premium och de kostar från 100 kronor i månaden. De ger dig tillgång till Gemini Live även i ditt smarta hem, det ger utökad lagring av video från smarta övervakningskameror och mer historik, bättre sökningar och smarta varningar.

Googles nya abonnemang är Premium Standard för 100 kr i månaden eller 1000 kr/år eller Premium Advanced som ger ännu fler funktioner för 200 kr/månaden eller 2000 kronor per år. De här nya prenumerationerna ersätter tidigare abonnemangen kallade Nest Aware. Nuvarande prenumeranter på Nest Aware kommer flyttas över till de nya betalabonnemangen.

Även utan att teckna något betalt abonnemang får du alltså de grundläggande funktionerna och förbättrade sådana med Gemini även framöver i dina smarta högtalare. Det är de nya funktionerna och fördjupad funktion som kostar extra.

Gemini for Home rullas ut kontinuerligt mes start från den 1 oktober i år, med Storbritannien, USA, Irland, Australien, Kanada och Nya Zeeland först, med fler länder som ska tillkomma under tidigare delen av 2026. På Google Stores svenska sida kan vi läsa att det smartare och enklare smarta hemmet kommer i början av 2026.