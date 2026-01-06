Honor spränger 10000 mAh-gränsen

Honor har presenterat den nya smarttelefonen Honor Power 2, som utmärker sig genom ett ovanligt stort batteri på 10 080 mAh. Det är tack vare ny kisel‑kol‑teknik som tillverkaren har kunnat kombinera den höga kapaciteten med ett relativt tunt chassi på knappt åtta millimeter och en vikt på 216 gram. Enligt Honor ska batteriet räcka till över 26 timmars videouppspelning. Telefonen stöder 80 watt trådbunden laddning och kan även användas för att ladda andra enheter med upp till 27 watt.

Honor Power 2 har en 6,79 tum stor AMOLED‑skärm med FHD+-upplösning, 120 Hz uppdateringsfrekvens och en maximal ljusstyrka på 1800 nits. Den är också ovanligt tålig för sin storlek och har certifieringar för både IP68 och IP69K, vilket innebär skydd mot vatten, damm och högtrycksspolning. Inuti sitter det nya MediaTek Dimensity 8500 Elite tillsammans med 12 gigabyte arbetsminne och upp till 512 gigabyte lagring.

Kamerauppsättningen består av en 50 megapixels huvudkamera med optisk bildstabilisering samt en enklare vidvinkelkamera. Telefonen levereras med MagicOS 10 som baserar sig på Android 16. Honor Power 2 lanseras först i Kina, men det finns ännu inga uppgifter om när eller om modellen kommer till andra marknader.