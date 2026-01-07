Motorola Signature Edition: Ny toppmodell med prestanda och kameror i toppklass

När det gäller traditionella icke vikbara modeller har Motorola haft sina toppmodeller i Edge-serien, men nu lanserar man en helt ny produktfamilj som ska heta Signature Edition. Den första mobilen i serien heter rätt och slätt Motorola Signature Edition, och utmärker sig för att vara tunn och ha prestanda i toppklass, men framför allt är den tänkt att ge Motorola trovärdighet på kameraområdet.

Motorola hör ju annars inte till de man främst tänker på när det gäller bäst mobilkameror, och därför har man tagit hjälp av företaget DXOMark, som mäter och betygsätter mobilkameror, som redan på förhand testat Motorola Signature Edition och gett den 164 poäng och stämpeln Gold Label. Enligt DXOMark är det den bästa kamerauppsättningen i en ultratunn mobil. Ultratunn innebär i det här fallet under 7 mm tjock, 6,99 mm för att vara exakt och exklusive kameramodulen.

Kamerorna består av en huvudkamera på 50 megapixel med Sonys nya Lytia 828-sensor på 1/1,28 tum, den största sensorn i en mobilkamera från Motorola hittills. Den sällskapar med en telekamera med en Sony Lytia 600-sensor på 50 megapixel. Kameran är av periskoptyp med tre gångers optisk zoom, bilket med sensorns upplösning gör att du kan ta förlustfria bilder med sex gångers zoom. Slutligen har vi en vidvinkelkamera på 50 megapixel med ospecificerad sensor.

Prestandan står Snapdragon 8 Elite Gen 5 för, Qualcomms snabbaste kretspaket som för första gången används i en ultratunn mobil. Trots det tunna formatet och tack vare kisel-kol-teknik har Motorola Signature Edition ett batteri på 5200 mAh vilket är över snittet, och den kan laddas med upp till 90 watts hastighet.

Även skärmen är skrytig. Den är på 6,8 tum, uppdateras med upp till 168 hertz för mjuk skrollning och har en maximal ljusstyrka på hela 6200 Hz.

När det gäller formgivning behöver Motorola inte bättra på sin trovärdighet, Signature Edition fortsätter på det inslagna spåret med baksidor i greppvänligt fuskläder och färgsamarbeten med Pantone. Telefonen är dessutom tålig enligt både IP68 och IP69K, vilket gör den verkligt vattentät. Skärmens glas är i materialet Gorilla Glass Victus 2. Nytt för Motorola är att telefonen är utlovad sju generationers systemuppdateringar och sju års säkerhetsuppdateringar. Telefonens system ska ha en särskild Concierge-app som ska ge tillgång till lyxupplevelser inom resor och restauranger framöver.

Motorola Signature Edition kommer att säljas via Elgiganten, Power, Proshop och Tre, till ett rekommenderat pris från 11 990 kronor. Den börjar säljas den 15 januari.