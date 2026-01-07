Motorola utökar smarta hemmet: Ny Moto Tag, klocka och wifi-högtalare

Om vi börjar med klockan heter den kort och gott Moto Watch. Den här gången har man tagit hjälp av sportklocketillverkaren Polar som står för klockans tränings- och hälsofunktioner. Klockan har inte Wear OS som system utan Motorolas eget system och du kan inte installera tredjepartsappar på den.

Klockan mäter steg, puls och sömn, har inbyggd gps, och har en batteritid på upp till 13 dagar, och låter dig logga olika träningsformer. Dock inte simning, då klockan nöjer sig med IP68 som vattenskyddsklassning och inte tål att man badar med den. Urtavlan är på 47 mm, och klockan har inbyggd mikrofon och högtalare så att den kan användas som headset till mobilen.

Moto Watch har ett rekommenderat pris på 1190 kronor och börjar säljas i slutet av februari.

Då kommer även Moto Tag 2, Motorolas nya spårbricka som har ett rekommenderat pris på 449 kronor styck. Jämfört med föregångaren har batteritiden utökats till 500 dagar. Spårbrickan har också försetts med UWB-teknik, vilket gör att du kan se hur nära och i vilken riktning brickan befinner sig när du är tillräckligt nära.

Moto Sound Flow är en ny högtalare med Wifi och Bluetooth-anslutning. Högtalaren har en laddplatta som du kan ta loss den från om du vill använda den med batteridrift. Ljudet är framtaget tillsammans med Bose och färgsättningen i samarbete med Pantone.

Högtalaren har en woofer och en tweeter-högtalare samt två passiva element, med en total effekt på 30 watt. Med sin wifi-anslutning har högtalaren inbyggt stöd för streamingtjänster, men den har inga särskilda funktioner för AI och röststyrning. högtalaren har ett batteri på 6000 mAh och är vattenskyddad enligt IP67. Rekommenderat pris är 2499 kronor, och även den kommer i slutet av februari.