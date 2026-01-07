Motorola Razr Fold: ny vikbar i större format

På mässan CES i Las Vegas visade Motorola upp sin första vikbara i det större fold-formatet, men det rörde sig mer om en förhandstitt än en faktisk lansering. Vi har inget pris eller säljstart för enheten och Motorola har ännu inte delat med sig av det mesta av specifikationerna för Razr Fold. Enligt motorola kommer man att dela med sig av mer fakta de kommande månaderna, vilket ger en fingervisning om att mobilen kanske kan dröja till början av sommaren.

Det man delar med sig av är att telefonen ska ha en yttre skärm på 6,56 tum och telefonen ska kännas som en vanlig mobil hopfälld. Vi vet dock inte vilken tjocklek den har. Den inre skärmen ska vara på 8,09 tum med 2k-upplösning och kunna användas med Motorolas nya pekpenna Moto Pen Ultra.

Motorola Razr Fold ska ha en trippelkamera på utsidan med huvudkamera, telekamera och vidvinkelkamera, alla med 50 megapixel. Telekameran ska vara av periskoptyp med tre gångers optisk zoom.

Tills vi får veta mer får vi hålla till godo med de bilder på enheten som Motorola delat med sig av.