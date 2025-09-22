Huawei Watch GT 6-serien: En träningscoach som vet vad du behöver

Fungerar med Android- och Iphone

Samtidigt är Huawei Watch GT 6 en flexibel följeslagare genom vardagen och kan tack vare stöd för både Android-telefoner och Iphone ha koll på alla aspekter av din träning och hälsa och det oavsett vilken telefon du använder. Huawei Hälsa-appen i din telefon presenterar sammanfattningar, trender och ger praktiska råd för träning, återhämtning och balans i livet.

Insikter på djupet

De över hundra sporter som Huawei Watch GT 6-serien kan mäta handlar alltså inte bara om att mäta puls, distans och tid utan Huawei har gjort omfattande investeringar för att i grunden förstå mer om varje träningspass och använda den kunskapen för att hjälpa dig. Nu kan därför klockan under cykelpasset även känna av och ta med lutningen i beräkningarna. Med telefonen fäst i en hållare på styret kan du också få alla träningsdata presenterade där, på den större skärmen, utan att låta händerna lämna styret. För löpning kan du se såväl rytm som balans och markkontakttid, data som hjälper Huawei Hälsa att ge dig råd om hur du kan förbättra din löpteknik.

När du startar ditt löppass säkerställer också den uppgraderade positioneringen att du snabbt får bekräftad position utan att behöva vänta och sedan, när du sprungit klart, kan se din runda utritad på karta med ännu högre positionsnoggrannhet. Det här är möjligt tack vare Huawei Sunflower Positioning System och förbättrade dubbelbands GNSS-algoritmer.

Helhetskoll på hälsa

Huawei har gjort smarta klockor i över tio år nu och tack vare omfattande investeringar i ett flertal hälsofokuserade forskningcenter världen över, bland annat ett i Helsingfors, samlas allt fler insikter som gör att klockorna kan mäta och vägleda. I forskningscentret i Helsingfors finns bland annat skidbacke och simbassäng där experterna kan utföra tester och mäta sportutövning under kontrollerade former. Det kombinerat med tester ute i verkliga livet säkerställer att analyser och algoritmer ger en heltäckande bild av varje aktivitet.

Träning är bara en del av allt Huawei Watch GT 6-serien kan hjälpa dig med. Din övergripande hälsa är en annan aspekt och med hjälp av Huawei Trusense kan klockan analysera dina sömnvanor, de dig fördjupade insikter om känslotillstånd och varna dig om något inte skulle stå rätt till.

När du vaknar får du en rapport med sömnpoäng som ger en tydlig bild av hur du återhämtat dig och tydliga råd när det behövs för att hjälpa dig förbättra dina sömnvanor. Under dagen mäter klockan stressnivåer och trötthet. Hjärthälsa bevakas även den, med aviseringar i tid om det finns risk för förmaksflimmer eller oregelbundna hjärtslag. Dessutom kan du enkelt med klockan mäta såväl EKG som syrenivån i blodet.

Huawei Watch GT 6 är en mycket mångsidig smartklocka och den tröttnar inte i första taget. Med en batteritid på upp till 21 dagar kan du bära klockan natt som dag under lång tid utan att batteriet tar slut. När den sedan ska laddas gör du det snabbt och enkelt med trådlös laddning och är åter redo att ta dig an livet.

