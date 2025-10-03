Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda

Hur snabbt en app startar påverkas absolut av hur snabba processorerna är, men ärligt talat börjar även billigare mobiler bli helt okej på det. Skillnaden märks, men är sällan något man stör sig på. Hur snabbt telefonen svarar på svep är mer en inställning i systemet. Iphone har en inneboende tröghet som sätter en spärr för hur snabbt man kan skrolla vilket gör att även en billig Androidmobil känns snabb i jämförelse.

För vad är en snabb telefon? För de flesta har det nog med responsen att göra. Dels hur fort det går att starta en app efter att du tryckt på ikonen, dels om det känns som om telefonen hackar eller laggar när du sveper på skärmen.

När jag skriver detta håller jag på att testa Iphone 17, en av de snabbaste mobiler som någonsin gjorts sett till prestandan. Jag har också precis avslutat ett jämförande test av två mobiler i andra änden av skalan, med en prislapp på under 3000 kronor. Det blir då verkligen slående hur lite prestandan påverkar hur snabb man uppfattar att telefonen är.

Det är också stor skillnad på de två billiga mobilerna jag jämfört. Den ena känns relativt rapp, på den andra sker allt med minst en sekunds fördröjning. Detta trots att processorerna har ungefär samma beräkningskraft. Viktigare är hur mycket arbetsminne mobilen har och hur mycket krut tillverkaren lagt på att trimma användargränssnittet för att utnyttja prestandan maximalt.

Vad är då poängen med att mobilerna får allt mer beräkningskraft? Frågar du tillverkarna handlar det just nu om artificiell intelligens. Ju bättre prestanda, desto mer av AI-beräkningarna kan utföras lokalt i stället för att skickas till en server. Det här är naturligtvis bra för datasäkerheten, men för användaren är det inte särskilt transparent om AI-beräkningarna sker lokalt eller på en server. Frågan är om särskilt många ens bryr sig om skillnaden.

AI-beräkningarna görs av särskilda processorer som klarar av att göra många enkla beräkningar parallellt, så kallade neural processing units, NPU:s. NPU-prestandan ökar just nu mer än den vanliga prestandan för varje generation, men vad ska då den ökade vanliga prestandan användas till? Idag är det framför allt till bildbehandling. En mobilkamera i en toppmodell tar när du fotar en hel serie bilder med olika inställningar och kombinerar ihop dem till den bästa möjliga bilden. Det är uppenbart när jag fotar med Iphone 17 hur mycket mobilen jobbar innan jag ens tryckt för att ta en bild. Telefonen omvärderar ständigt vilken kamera som ska användas beroende på avståndet, om bakgrunden ska vara skarp eller suddig och vilken färgbalans som ska användas. Det här innebär också att du som användare får allt svårare att bestämma själv över hur en bra bild ska se ut då du i Apples kamera-app inte kan välja bort de val Iphone gjort åt dig. I de billiga mobilerna sker betydligt mindre automatik i bakgrunden. Det vore en lögn att påstå att bilderna blir bättre av det, men de får i alla fall inga oväntade effekter.

Det är i slutänden rätt tydligt att man inte offrar särskilt mycket på att välja en lite långsammare mobil, oavsett om det är en äldre Iphone eller en billigare Androidmobil. Särskilt inte i förhållande till hur mycket du betalar extra för att få det senaste och det snabbaste.