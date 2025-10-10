Krönika: Allt är relativt, storleken också

En motsatt effekt ser jag i vikbara telefoner. Testar just nu Google Pixel Pro Fold som är en tjock klump i jämförelse med Samsung Galaxy Z Fold 7 och gör egentligen inget bättre. De båda har problemet att de har betydligt större skärm än vanliga mobiler men ändå dras med problem att verkligen kunna utnyttja skärmytan optimalt. Ska jag se på film är det stora mörka kanter runt filmen och ska jag vara produktiv med flera appar öppna täcker tangentbordet den mesta ytan jag vill se så fort jag ska mata in något. Det är inte optimalt. Huawei Pura X som ju inte släpps i Sverige är fortfarande det närmsta verklig nytta jag sett, eller så klart någon av de alternativ som innebär en dubbelvikt telefon, även då med ett långsmalt format på den fullt uppvikta skärmen.

Varför göra skärmen större om du ändå inte får in mer information som kan presenteras där. Varför göra klockan mindre om det ändå mest är negativt för hur vi upplever den i vardagen. ja de här frågorna har jag ställt mig senaste tiden. Nu senast, alldeles nyss, publicerade jag mitt test av Pixel Watch 4. Det är en klocka som är mindre och smidigare än de flesta konkurrenterna, men där storleken nästan bara har negativa konsekvenser. Visst, dagtid tänker jag inte mycket på klockan för den är liten, men å andra sidan när jag använder den är skärmen för liten för att kunna presentera information på ett betydelsefullt sätt och nattetid är den för tjock för att jag ska kunna undvika att störas av den.

Utvecklingen går på olika håll mot tunnare tjocklek och större skärm men det är inte alltid det har den effekt som tillverkaren hoppats på.