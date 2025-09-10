Krönika: Ökande likriktning och mer av samma

Likriktning behöver alls inte vara dåligt. Ett annat exempel på likriktning är ju standarder, något som innebär att produkter fungerar bättre tillsammans, som Qi 2-standarden för trådlös laddning. Den följer både Google (Pixelsnap) och Apple (Magsafe) och fler verkar vara på väg att haka på tåget.

Det var inget omfattande prat om AI när Apple lanserade nya telefoner. Istället fick vi se fyra nya Iphone-telefoner, tre av dem med den numera ganska standardiserade designen där kamerorna placeras i en bula som sträcker sig över nästan hela telefonens bredd. Google och deras Pixel har varit den tydligaste föregångaren här, men Apple talade främst om att utbuktningen kan rymma komponenter som gör att utrymmet längre ner i telefonen kan dedikeras för mera batterikapacitet. Ser vi in i framtiden verkar den här designen bli snarare regel än undantag. Ryktesbilder på såväl Samsungs S26-serie, Sonys Xperia VII och nästa Xiaomi-flaggskep skvallrar alla, om du nu är korrekta, om liknande utformning. Det är ju onekligen ett sätt att göra tunna telefoner (för det måttet tas ju utan att räkna med kamerahuset) men ändå få plats med det som krävs under skalet.

Det var inget omfattande prat om AI när Apple lanserade nya telefoner. Istället fick vi se fyra nya Iphone-telefoner, tre av dem med den numera ganska standardiserade designen där kamerorna placeras i en bula som sträcker sig över nästan hela telefonens bredd. Google och deras Pixel har varit den tydligaste föregångaren här, men Apple talade främst om att utbuktningen kan rymma komponenter som gör att utrymmet längre ner i telefonen kan dedikeras för mera batterikapacitet.

Ser vi in i framtiden verkar den här designen bli snarare regel än undantag. Ryktesbilder på såväl Samsungs S26-serie, Sonys Xperia VII och nästa Xiaomi-flaggskep skvallrar alla, om du nu är korrekta, om liknande utformning. Det är ju onekligen ett sätt att göra tunna telefoner (för det måttet tas ju utan att räkna med kamerahuset) men ändå få plats med det som krävs under skalet.

Likriktning behöver alls inte vara dåligt. Ett annat exempel på likriktning är ju standarder, något som innebär att produkter fungerar bättre tillsammans, som Qi 2-standarden för trådlös laddning. Den följer både Google (Pixelsnap) och Apple (Magsafe) och fler verkar vara på väg att haka på tåget.

Alla pratar om AI och menar i allt större omfattning samma sak

Annons

Snart sagt alla mobiltillverkare pratar om AI. När jag var på MWC-mässan i Barcelona tidigt i våras tävlade mobiltillverkarna om mer eller mindre fantasifulla och unika lösningar. Samsung hade redan året innan släppt Galaxy AI, men det förlitar sig nu i allt större utsträckning på Google Gemini. Honor har tillkännagivit att de inte längre är ett smartphonebolag, utan ett AI-bolag. Jag imponerades av alla AI-funktioner de visade på MWC, men när telefonerna från Honor nu kommer till Sverige är de funktionerna som bortblåsta och i dess plats finns nu Google Gemini. Apple har så klart haft problem och förseningar med sitt AI och där finns obekräftade uppgifter om att ett samarbete med, ja precis, Googles Gemini, är på gång. När jag var med Motorola i somras, på lanseringen av nya Razr och Edge stod AI-bolagen på kö på scen. Motorola gjorde närmast en helgardering och samarbetar med såväl Meta, Google, Microsoft Copilot som Perplexity för sitt Moto AI. Och för att göra det ännu rörigare, eller mer likriktat, gissa vilka som på IFA tillkänna gav att de ska börja samarbete inte bara med Google Gemini, utan även Perplexity och Microsoft Copilot, jo Samsung.