Snart blir det lättare att byta mellan Android och Ios

Två av de största aktörerna på mobilmarknaden, Apple och Google, har inlett ett gemensamt projekt för att göra det betydligt enklare att byta mellan deras respektive plattformar. I dag finns appar som Move to iOS och Android Switch, men dessa kräver att användaren själv laddar ner och startar processen. Den nya lösningen ska istället vara integrerad direkt i systemet och aktiveras redan vid första uppstarten av en ny telefon.

Funktionen har först dykt upp i Android Canary 2512 för Pixel-enheter och väntas dyka upp senare i en utvecklarbeta av Ios 26. Målet är att övergången ska bli mer sömlös och täcka fler typer av data än tidigare, inklusive kontakter, bilder, meddelanden och personliga inställningar. På så sätt ska användare slippa krångliga manuella steg och få en mer komplett överföring av sitt digitala liv.

Just nu testas lösningen i tidiga versioner, och både Google och Apple betonar att det handlar om ett pågående arbete. Det är därför ännu oklart när funktionen kommer att släppas brett till alla användare. Samarbetet ses dock som ett ovanligt steg i en bransch där de två företagen annars är konkurrenter, och kan bli en viktig förbättring för alla som vill byta mobilplattform utan att förlora data eller tid.