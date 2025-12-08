X stänger av EU-konto efter miljardböter

X, tidigare känt som Twitter, har stängt av Europeiska kommissionens annonskonto på tjänsten. Detta efter att kommissionen dömt företaget till böter på 120 miljoner, motsvarande cirka 1,35 miljarder kronor, för brott mot EU:s Digital Services Act. Beslutet att stänga kontot meddelades av X:s produktchef Nikita Bier, som anklagade kommissionen för att ha använt ett annonsformat för att öka räckvidden för sitt meddelande om böterna och för att ha lagt upp en länk som kunde misstas för en video.

Dagen innan reagerade X:s ägare Elon Musk offentligt med ett kort inlägg där han skrev "Bullshit" om EU:s beslut. Enligt rapporteringen har kommissionen inte använt sitt annonskonto sedan 2021, vilket gör att åtgärden från X bedöms som begränsad i praktisk effekt.

X står ändå kvar inför EU:s krav att inom 60 dagar förklara hur företaget ska hantera den påstått vilseledande användningen av verifieringsmärken, och inom 90 dagar redogöra för brister i annonstransparensen, annars kan ytterligare påföljder följa.

Annons

Enligt publikationen The Verge är avstängningen sannolikt mer symbolisk än strategiskt effektiv, eftersom kommissionen redan har verktyg för att driva igenom sina beslut och X fortfarande är ansvarigt för böterna och de krav som ställts på företaget.

Företagets agerande har lett till en skarp offentlig konflikt mellan X och EU, där båda parter framfört sina ståndpunkter öppet på plattformen. EU:s sanktion är den första större böter som utdelats under den nya lagen, och den markerar en tydlig signal om att myndigheter i unionen är beredda att tillämpa reglerna för transparens och konsumentskydd på sociala medieplattformar.