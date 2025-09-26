-
Nu och sen
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
Vad finns och vad finns inte ännu? Mobillanseringarna den här veckan, med Qualcomms chippsläpp som utlösande faktor, har skapat något av en tidsmaskin.
Årets toppchipp, det som kommer ta plats i snart sagt alla toppmobiler med Android heter Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Det presenterades här om dagen när Qualcomm genomförde sitt återkommande event på Hawaii som de alltid gör den här tiden på året. Lanseringen kommer givetvis inte som någon överraskning, för så snart chippet är officiellt tävlar mobiltillverkarna om att snabbast visa upp nya telefoner med just det chippet. De har givetvis fått tillgång till chippet långt i förväg, långt innan det presenterats.
Redan nu under hösten, inom kort, ska de första telefonerna med chippet släppas. Nu för tiden ofta först av kinesiska tillverkare i Kina, telefoner som först senare kommer till oss i västvärlden, Europa och Sverige. Xiaomi och Oneplus hör till de som är först ut, men även till exempel Asus, Honor, Oppo, Realme, Samsung och Sony är bekräftade.
Den här lanseringscykeln skapar intressanta krockar. Denna vecka har vi till exempel sett lansering av både Xiaomi 15T-serien och Xiaomi 17-serien, den senare då med det nya Snapdragon-chippet. Det handlar dock om en förhandsvisning och om nu Xiaomi 17 släpps inom kort i Kina kommer den troligen inte dyka upp här i Europa förrän under Xiaomis lanseringsevent 1 mars 2026. De brukar visa upp telefonerna globalt dagen innan den stora mobilmässan i Barcelona drar igång.
Vi ska säga också att Qualcomm och deras Snapdragon inte är ensamma på marknaden utan har konkurrens, Apple kör så klart sitt eget race. Xiaomi 15T-serien använder chipp från Mediatek och Samsung har tidigare använt egna chipp med sitt Exynos-varumärke, även om de under de senaste åren förlitat sig mycket på Snapdragon istället. Att Samsung nu är bekräftade som leverantörer med Snapdragon 8 Elite Gen 5 innebär med stor sannolikhet att minst en telefon i S26-serien, troligen Ultran, får Snapdragon.