Krönika: Bra jobbat! Du har simmat 1 meter – se alla uppgifter om ditt träningspass här

Mätning av simning i sjö blir alltså mycket av en gissningslek, så mycket faktiskt att jag frågar mig varför funktionen ens finns? Hur kan den vara så usel och ändå plats bland övriga funktioner?

Simning är svårare. Dels gör det faktum att klockan är dränkt i vatten det mycket svårare att mäta pulsen och gps fungerar givetvis inte under vattenytan. Vid vanlig simning i pool får jag ju ställa in bassängens längd och med den informationen kan klockan med större tillförlitlighet räkna distans och känna av när jag vänder efter varje tillryggalagd bassänglängd.

Jag förstår att en smartklocka som sitter på min ena arm är betydligt bättre lämpad för att mäta andra träningsformer än just simning utomhus i en sjö. När jag springer och går känner klockan lätt av steg via accelerometern och gps gör att den kan veta distans och var jag befinner mig. Givetvis kollar den samtidigt puls.

Mina exempel från i sommar är tydliga. Jag startar träningspass och klättrar ner från bryggan. Efter fyra-fem simtag tar jag upp armen och kollar vad klockan hittills registrerat. 250 meter simning. Jag simmar vidare under ett par minuter och nästa gång jag tar upp armen och kollar har bara någon ynka meter lagts till distansen. Jag menar, det är så dåligt att jag inte ens förstår hur det är möjligt.

Två olika träningspass, men kan visas olika beroende på om Apple eller Strava får visa, trots samma grunddata.

Sällan ser kartan över min simtur ut att ha något med övriga data om träningen att göra. Nästa simtur jag tar ett par dagar senare visar minst lika mycket problem men underskattar istället distansen. Jag badar den här gången från klippor, simmar ut 30-40 meter och sedan in till land igen. Klockan meddelar bergsäkert att mitt träningspass var en meter simning. Den visar även rutten utritad på karta och här följer i alla fall strecket hjälpligt hur jag faktiskt simmat. Ändå håller klockan fast vid: 1 meter simning.

Ännu svårare är det att förklara när jag laddar upp de här simturerna till Strava och där får data och deras presentation på karta. Man skulle kunna tro att rutterna skulle likna varandra eftersom de baseras på exakt samma grunddata, men nej.

Att studera de här kartorna är minst lika underhållande som badandet i sig. Men de ger absolut noll relevant information om mina simturer.