Få hjälp att fokusera
Apptips: Få bättre fokus med Focus Friend
Kan en digital böna och dåligt samvete ge dig bättre fokus? Varför inte prova.
Focus Friend är en ny app som gör det enkelt och roligt att fokusera, och som klättrade ända upp till förstaplatsen bland gratisappar på App Store i juli.
Focus Friend är en form av spel där du sätter en timer och låter en digital böna sticka strumpor. Om du lämnar appen avbryts timern, och bönans bedrövelse vid ett misslyckande motiverar dig att försöka igen. Klarar du däremot passet får du strumpor som kan bytas mot dekorationer. Fler pass ger fler teman och accessoarer, och du kan välja mellan korta pauser eller långa deep focus-pass som blockerar distraktioner.
Focus Friend är gratis och utan reklam. Den finns tillgänglig både för Ios och Android. För den som vill finns premiumfunktioner för extra dekorationer och egna teman till din böna mot en liten avgift.