Apple TV+ blir dyrare

För första gången på två år höjs priset

Apple har höjt priset på Apple TV+ från 99 till 119 kronor i månaden. För nya abonnenter gäller det nya priset direkt och för befintliga användare träder förändringen i kraft vid nästa fakturering.

En av de förmodade anledningarna till prishöjningen kan enligt komma från publikationen The Information som rapporterar att Apple förlorar mer än en miljard dollar om året på sin streamingtjänst.