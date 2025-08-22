Så lyssnar du på musik med din Garminklocka

Till en början måste förstås din Garminklocka ha stöd för att lyssna på musik offline. De flesta nyare klockor i Forerunner-, Fenix-, Venu- och Vivoactiveserien har detta stöd. Om du är osäker kan du gå in i appbutiken Connect IQ och leta efter musikappar. Om din klocka inte stödjer musik kommer du inte att hitta apparna.

Wifi

För att klockan ska kunna ladda ner musik måste den vara ansluten till ett wifi-nät. Du kan hitta inställningarna för Wifi både direkt i klockan och i appen Garmin Connect, men vill du inte mata in wifi-lösenordet på klockans minimala skärmtangentbord rekommenderar vi det senare. Öppna Garmin Connect på din mobil. Tryck på klocksymbolen överst till höger och välj din klocka. Gå in på Anslutningar och välj wifi. Under Mina nätverk kan du sedan se och ansluta till ett wifi-nät.

Headset

Du måste också ha ett headset anslutet till klockan. Det måste du ställa in direkt i klockan, det fungerar inte från Connect-appen. Gå in i klockans inställningar och välj Anslutningar/Sensorer och Tillbehör/Lägg till ny/Hörlurar. Sätt ditt headset i parningsläge så kommer det synas i klockan och du kan koppla ihop det. Det kan vara bra att ha ett headset med stöd för två samtidiga anslutningar, så kan det vara kopplat både till klockan och mobilen utan att du behöver hålla reda på vilken du anslöt dig till senast. Innan du ger dig ut på löprundan, kolla en extra gång att headsetet är anslutet under Inställningar/Anslutningar/sensorer och tillbehör. Du behöver inte para om efter första hopparningen men du kan behöva trycka på ditt headset i klockmenyn för att det ska veta att det är klockan det ska vara anslutet till nu.

Musik-app

Sedan vill du förstås ha din streamingtjänst på klockan. Som vi nämnde i tidigare tips finns Spotify, Youtube Music, Amazon Music och Deezer till klockan. Hur du laddar ner musik till klockan kan variera per app, men det vanliga är att du måste skapa en spellista i musikappen i mobilen och välja den att ladda ned till klockan. Du kan inte söka upp musik direkt från klockan.

