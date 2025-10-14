Apple TV Plus får nytt namn, samma som tv-boxen och befintlig app

Apple har sin tv-box med fjärrkontroll sedan länge, Apple TV. Nu byter de alltså namn på sin streamingtjänst Apple TV Plus så den får samma namn som boxen. Sedan tidigare finns även appen Apple TV för både mobiler och olika smarta tv-apparater där Apples egen streamingtjänst samlas tillsammans med innehåll från andra tjänster som SVT Play, Disney+, HBO Max och andra.

Det är i samband med att Apples TV:s långfilm F1 ska få streamingpremiär som Apple presenterar det nya namnet på sin stremingtjänst. "Apple TV+ får en ny energisk identitet och kallas nu helt enkelt Apple TV" är orden Apple själva använder.

Streamingtjänsten Apple TV finns först och främst på Apples egna enheter, som Mac-datorer, Ipad, Iphone och i tv-boxen Apple TV, men är även tillgänglig i Android, i många smart-tv-tillverkares tv-apparater, i spelkonsoler som Xbox och Playstation samt direkt i webbläsaren på valfri enhet.