-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
-
Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga
-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
Samsungs smarta hem blir smartare
Samsung öppnar för gemensamma Thread‑nätverk
Samsung och Apple visar vägen till smartare hem tack vare utökat stöd för Thread-nätverk.
Samsung SmartThings har nu lagt till stöd för att vissa hubbar kan gå med i redan befintliga Thread‑nätverk genom att dela nätverksuppgifter, en funktion som följer Thread 1.4‑standarden.
Funktionen kallas för "two‑way Thread network unification" och gör det möjligt för en SmartThings‑ eller Aeotec‑hub att använda samma Thread‑information som en annan tillverkares router istället för att starta ett eget nätverk.
I SmartThings‑appen kommer en ny meny som heter Manage Thread Network där man ska kunna ansluta en kompatibel hub bland annat via QR‑kod eller en engångskod. Man ska också låta tredjepartsrouters gå med i SmartThings nätverk på samma sätt.
Thread är ett trådlöst protokoll som många smarta hem‑enheter använder för att prata med varandra lokalt, och så kallade border routers kopplar Thread‑nätverket till internet och andra system; att flera border routers kan dela samma nätverk förbättrar räckvidd och pålitlighet i hemmet.
Apple har redan implementerat stöd för delar av Thread 1.4 i Ios 26 för Apple TV och HomePod, men har ännu inte en tydlig delnings‑gränssnitt och det är oklart om funktionen är fullt aktiv, medan Amazon och Google ännu inte har komplett 1.4‑stöd även om de säger att de arbetar på det.