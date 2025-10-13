Samsung öppnar för gemensamma Thread‑nätverk

Samsung SmartThings har nu lagt till stöd för att vissa hubbar kan gå med i redan befintliga Thread‑nätverk genom att dela nätverksuppgifter, en funktion som följer Thread 1.4‑standarden.

Funktionen kallas för "two‑way Thread network unification" och gör det möjligt för en SmartThings‑ eller Aeotec‑hub att använda samma Thread‑information som en annan tillverkares router istället för att starta ett eget nätverk.

I SmartThings‑appen kommer en ny meny som heter Manage Thread Network där man ska kunna ansluta en kompatibel hub bland annat via QR‑kod eller en engångskod. Man ska också låta tredjepartsrouters gå med i SmartThings nätverk på samma sätt.

Thread är ett trådlöst protokoll som många smarta hem‑enheter använder för att prata med varandra lokalt, och så kallade border routers kopplar Thread‑nätverket till internet och andra system; att flera border routers kan dela samma nätverk förbättrar räckvidd och pålitlighet i hemmet.

Apple har redan implementerat stöd för delar av Thread 1.4 i Ios 26 för Apple TV och HomePod, men har ännu inte en tydlig delnings‑gränssnitt och det är oklart om funktionen är fullt aktiv, medan Amazon och Google ännu inte har komplett 1.4‑stöd även om de säger att de arbetar på det.