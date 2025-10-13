Samsung får patent för självreparerande skärmar

Samsung har ansökt om ett patent för en skärmteknik som upptäcker och reparerar mycket små sprickor runt hål i vikbara skärmar, till exempel där frontkameran och sensorer sitter.

Tekniken använder tunna ledningar kallade en sensing loop som ligger runt utskärningarna och känner av mikrosprickor tidigt. När en skada upptäcks aktiveras särskilda dummy metal patterns som förstärker området och hindrar sprickan från att sprida sig vidare i skärmens lager.

Patentet beskriver också specialformade spår och tätningar som ska stoppa fukt och syre från att skada OLED-materialen, vilket gör öppningarna mer tåliga över tid.

Målet är att göra inbyggda fingeravtryckssensorer under skärmen på framtida Galaxy Z-telefoner mer pålitliga så att sidomonterade fingeravtrycksknappar kan försvinna. Det rör sig än så länge bara om ett patent och det finns ingen bekräftad plan för kommersiell användning.