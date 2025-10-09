Hög batterikapacitet för Samsungs dubbelvikta

Ett upptäckt patent visar att Samsungs kommande dubbelvikta mobil – Galaxy Trifold - kan komma att använda tre separata battericeller för att få högre batteritid utan att göra telefonen tjockare. Patentdokument visar tre batteridelar kallade T1, T2 och T3 där T1 är liten och placerad under kameran, T2 är störst och sitter i mitten av huvudskärmen och T3 sitter i omslagsdisplayen. Tillsammans kan de ge över 5000 mAh kapacitet, vilket skulle göra telefonen kraftfull för multitasking och spel. Rykten säger att telefonen kan få en U-formad gångjärnskonstruktion, en titanram och upp till 16 gigabyte arbetsminne, och att Samsung kan lansera den i oktober tillsammans med sitt XR-headset.