Apple pensionerar videoappen Clips

Apple meddelar via supportdokument att videoredigeringsappen Clips inte längre får uppdateringar och dessutom har tagits bort från App Store. Befintliga användare kan fortfarande ladda ner Clips på enheter med Ios 26 och exportera redan skapade videor, men appens funktionalitet efter Ios 26 är osäker.

Apple har i praktiken kvar iMovie som konsumentvideoredigerare för Iphone, men iMovie har inte fått större nya funktioner sedan 2023 och senaste uppdateringen var en mindre buggfix i december 2024.

Flera andra Apple-appar, däribland iWork-paketet Pages, Keynote och Numbers, väntar också på uppdateringar för de nya operativsystemen.