TP-Link har demonstrerat Wi-Fi 8

Det är knappt Wi-Fi 7 har fått upp farten ute i stugorna, men nu har TP‑Link demonstrerat en tidig prototyp av Wi‑Fi 8 och lyckats genomföra en testkoppling som visar att tekniken kan fungera i praktiken. Företaget kallar testet en viktig milstolpe och säger att de första konsumentprodukterna kan dyka upp redan innan den slutgiltiga standarden är fastställd.

Till skillnad från tidigare generationer är huvudmålet för Wi‑Fi 8 att öka stabilitet och pålitlighet i verkliga miljöer, särskilt i områden med svag signal eller många samtidigt uppkopplade enheter. Det handlar inte främst om att nå högre teoretiska topphastigheter utan om att minska avbrott, fördröjning och problem vid rörelse i hemmet, vilket ska ge jämnare spel, streaming och videosamtal.

Den officiella Wi‑Fi 8‑standarden förväntas bli klar omkring 2028, även om tillverkare som TP‑Link redan testar hårdvara och kan släppa produkter innan standarden är slutligt antagen.