Google testar ny säkerhetsfunktion

Google har börjat testa en funktion som ska skydda användare mot bedrägerier där bedragare försöker få personer att dela sin skärm för att komma åt bankuppgifter eller genomföra överföringar. Om du är i ett samtal med ett nummer som inte finns i dina kontakter och skärmdelning är aktiv, visas en stor varning på skärmen som uppmanar dig att avsluta samtalet. Varningen innehåller en tydlig röd knapp märkt End call now som också stoppar skärmdelningen.

En viktig del av skyddet är att varningen inför en 30‑sekunders paus innan användaren kan fortsätta, vilket är avsett att bryta den brådska och panik som bedragare ofta försöker skapa. Google beskriver pausen som ett sätt att “bryta bedragarens förtrollning” och ge användaren tid att tänka efter innan de följer instruktioner från okända uppringare

Funktionen testades först i Storbritannien tidigare under året, och Google uppger att den redan har hjälpt tusentals användare att avsluta samtal som kunde ha lett till ekonomisk förlust. På grund av dessa positiva resulta har Google nu börjat testa funktionen i USA.

Annons

Detta initiativ är en del av en bredare satsning på att minska riskfyllda handlingar under telefonsamtal. Google har tidigare infört begränsningar som hindrar användare från att inaktivera Google Play Protect eller utföra vissa riskfyllda åtgärder medan ett samtal pågår, och den nya varningen för skärmdelning kompletterar dessa åtgärder.