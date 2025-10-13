Test: Samsung Galaxy Buds 3 FE – Billigare men ändå riktigt bra

Betyg: 7/10 Bekväma

Samtalsljud över snittet Bökig styrning

Ingen trådlös laddning

Samsungs FE-serie består av en spretig uppsättning produkter som förenas av en prislapp som ligger under toppmodellerna, men ändå inte riktigt kan räknas som budget. I praktiken betyder det allt från äldre produkter som märkts upp med nytt namn och säljs som nya till nedbantade toppmodeller med bara lite lägre prisklass.

Galaxy Buds 3 FE känns som en av de mer genomtänkta produkterna i FE-familjen. Priset är 1800 kronor, mellanprisklass för trådlösa hörlurar. Det är 200 kronor billigare än Galaxy Buds 3, men de har öppen formgivning och är därför inte riktigt jämförbara. Det är däremot rejält mycket billigare än Galaxy Buds 3 Pro för 3000 kronor, och inte så värst mycket sämre.

Till det yttre är Galaxy Buds 3 FE väldigt lika Buds 3 Pro. Det rundade etuiet med genomskinligt lock som öppnas på kortsidan är likadant, och det gäller även öronsnäckorna med gummipluppar och trekantiga pinnar som ger headseten ett distinkt utseende. Galaxy Buds 3 FE saknar dock lysdioderna på pinnarna som Buds 3 Pro har, och etuiet har inte trådlös laddning.

Jag är inte helt nöjd med formgivningen. Dels är öronsnäckorna svåra att få ur etuiet, jag faller tillbaka till att knipa åt om gummiplupparna för att dra upp dem. Viktigare är att de trekantiga pinnarna försvårar styrningen. Du trycker genom att knipa åt pinnarna och du kan även justera volym genom att svepa över dem, men det är inte särskilt lätt att knipa om en trekantig pinne och ska jag pausa uppspelningen för att någon börjar prata med mig kan de få vänta en stund medan jag pillar med pinnen.

Gummiplupparna är ovala och finns i tre storlekar. Jag hittar ett par som är bekväma och sitter bra, även när jag har dem på mig längre stunder.

Ljudet tillräckligt bra

Uppspelningsljudet i Galaxy Buds 3 FE låter bra men inte fantastiskt. Basen är lite förstärkt och så även diskanten, så de låter bra för till exempel poddar medan musik låter maffigt, men du får inte riktigt med alla detaljer i musiken när mycket pågår på en gång. Du ska vara rätt intresserad av ljudkvalitet för att märka skillnaden men är du det kommer du tycka att Galaxy Buds 3 Pro låter bättre.

Headsetet stödjer överföringskodningarna SBC och AAC över bluetooth, men även Samsungs egen SSC-kodek, så headsetet låter bäst med en Samsung. Den har dock bara stöd för 16-bitarsljud via SSC, inte högupplöst 24-bitarsljud som Galaxy Buds 3 Pro har.

Den aktiva brusreduceringen är riktigt bra på att dämpa omgivningens ljud oavsett om det är basbuller från motorer eller suset från bilarnas däck på en väg. Bullerdämpningen är inte riktigt lika imponerande som i Galaxy Buds 3 Pro, men nära nog.

Det finns också ett genomhörningsläge, då mikrofonerna som i vanliga fall används till att detektera och släcka ut omgivningens ljud istället släpper igenom det, så att du kan föra samtal eller höra ringklockor utan att ta av dig dina hörselsnäckor. På Galaxy Buds 3 FE är genomhörningsfunktionen riktigt bra.

Samtalsljudet är också över snittet. Man hör att det är ett headset på att det låter lite burkigare, men det är inga problem att höra vad den som pratar i headsetet säger. Framför allt är Galaxy Buds 3 FE imponerande bra på att filtrera bort omgivningens buller vid samtal, utan att röstkvaliten blir lidande av det. Det går med andra ord utmärkt att föra samtal även i bullriga miljöer.

Har du en Samsungtelefon hittar du headsetets styrning direkt i Bluetooth-inställningarna, annars får du installera Samsungs app. Har du kopplat upp headsetet till en av dina Samsung-enheter hittas det automatiskt av dina andra Samsung-enheter, och headsetet växlar ljudkälla efter vilken enhet du använder för stunden. Annars saknar det multipoint, så har du inte en Samsungmobil kan headsetet inte anslutas till två enheter samtidigt.

Det är alltså ett headset som gör sig bäst i Samsungs ekosystem, om du har en eller flera Samsung-enheter. Har du det är den ett riktigt bra köp, lite enklare än Buds 3 Pro men mycket billigare.