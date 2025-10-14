Så kan din Huawei-klocka hjälpa dig på golfbanan

De senaste av Huaweis smarta klockor har ett golfläge där du kan ladda ner kartor och få relevant, detaljerad information samtidigt som du spelar. Klockorna som har det här stödet är Watch Fit 4 Pro, Watch GT 5, Watch 5 och Huawei Watch Ultimate-serien, men även nya Watch GT 6.

Du laddar ner rätt karta via telefonens Huawei Hälsa-app som även används för allt annat som har med klockan att göra och det finns över 15 000 golfbanor över hela världen tillgängliga.

Du kan hitta banorna för nedladdning via klockan, så starta en golfträning, var utomhus så att klockan hittar gps och du får de närmaste banorna i en lista för nedladdning.

Bland dessa ligger 1000 i de nordiska länderna och det är enkelt att hitta rätt eftersom klockan via gps känner av vilka banor som är nära dig.



Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om okända användningsområden och allmänna tips om Huaweis smarta klockor.