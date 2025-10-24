Bli plusmedlem
Logga in

Dags att uppgradera

Sony rullar ut Android 16 till Xperia 1 VI

En Android 16‑uppdatering för Xperia 1 VI distribueras nu i Europa.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Sony har börjat rulla ut en stabil Android 16-uppdatering till Xperia 1 VI. Uppdateringen har buildnummer 69.2.A.2.30 och är ungefär 850 megabyte. Företaget har inte publicerat en detaljerad ändringslista, men användarrapporter visar mindre justeringar i gränssnittet, prestanda- och stabilitetsförbättringar, en nyare kameraapp (version 1.0.2.A.0.6) och en omarbetad inställningsmeny.

Uppdateringen innehåller även oktober månads säkerhetsuppdatering och är den andra stora Android‑uppdateringen för modellen. 

Relaterade artiklar

android 16 android sony sony xperia 1 vi

nyheter android 16 android sony sony xperia 1 vi