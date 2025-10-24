Sony rullar ut Android 16 till Xperia 1 VI

-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
Annons