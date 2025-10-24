Sony rullar ut Android 16 till Xperia 1 VI

Sony har börjat rulla ut en stabil Android 16-uppdatering till Xperia 1 VI. Uppdateringen har buildnummer 69.2.A.2.30 och är ungefär 850 megabyte. Företaget har inte publicerat en detaljerad ändringslista, men användarrapporter visar mindre justeringar i gränssnittet, prestanda- och stabilitetsförbättringar, en nyare kameraapp (version 1.0.2.A.0.6) och en omarbetad inställningsmeny.

Uppdateringen innehåller även oktober månads säkerhetsuppdatering och är den andra stora Android‑uppdateringen för modellen.