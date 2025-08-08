-
Läsarfråga
Matt eller blankt skärmskydd? Vad är skillnaden?
En läsare undrar om han ska köpa ett matt eller blankt skärmskydd till sin mobil. Vi svarar.
Fråga: Jag har en Samsung Galaxy S25 Ultra och tittar på skärmskydd till den. Ska jag välja matt folieskydd eller glasskydd (som jag bara hittat blankt). Jag vill behålla skärmreflexegenskaperna, färger och touchkänsla.
Elias Nordling svarar: Matt skärmskydd handlar mycket om att få papperskänsla när du skriver med pekpenna, och i viss mån dämpa reflexer. Glas är tåligare och ger mer samma känsla som skärmen redan har. Men väljer du glasskydd går du miste om den antireflexbehandling som Galaxy S25 Ultra har i skärmen. Inget av alternativen behåller alltså touch- och skärmreflexegenskaperna.
