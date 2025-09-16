Apple och Samsung dominerar försäljningen

Nya siffror från Counterpoint Research visar att Apples Iphone 16 var den mest sålda smartmobilen i världen under årets andra kvartal. På andra plats kom Iphone 16 Pro Max och på tredje plats Iphone 16 Pro, vilket innebär att Apple tog hem de tre främsta positionerna för försäljning av mobiltelefoner globalt.

Apple breddade dessutom sin närvaro genom att lansera Iphone 16e, som tog sig in på femte plats tack vare stark försäljning i Japan och USA under samma period.

Samsung hade fyra modeller på listan över de tio bäst säljande telefonerna. Den mest framgångsrika var Galaxy A16 5G i mellanprissegmentet, medan flaggskeppet Galaxy S25 Ultra hamnade på åttonde plats efter kampanjer kring nya AI-funktioner och fokus på premiumserien från Samsung.

Det var bara en enda mobil på listan från en annan tillverkare än Apple och Samsing, och det var Xiaomi som med Redmi 14C 4G säkrade en nionde plats med god efterfrågan i Latinamerika samt i Mellanöstern och Afrika.

Galaxy Fold 7 en försäljningsframgång i väst

En modell som inte kom in på listan men som ändå har gjort ett ordentligt avtryck är Galaxy Fold 7. Den har fått ett ordentligt genombrott i Västeuropa och sålde över 250000 enheter under de första fyra veckorna i butik. Det är dubbelt så många som föregångaren Galaxy Fold 6 och gör Fold 7 till Samsungs bäst säljande viktelefon i regionen.

Tidigare har den enklare Flip-modellen sålt bättre, mycket tack vare sitt lägre pris, men många köpare verkar nu ha övertygats av Fold 7 med sin tunnare, lättare och mer tålig konstruktion samt en kraftigt förbättrad huvudkamera, vilket användarna verkar uppskatta.